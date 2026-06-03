У Кенії зафіксували "привида лісу": його не бачили понад 5 років (фото)

У Кенії за допомогою фотопасток зафіксували одну з найрідкісніших антилоп Африки. Гірського бонго, якого часто називають "привидом лісу" через його здатність непомітно пересуватися густим лісом, сфотографували в районі, де його офіційно не фіксували вже багато років.

Гірські бонго колись були поширені в лісах високогір'я Кенії, але знищення середовища проживання та браконьєрство призвели до різкого скорочення їхньої чисельності. Природоохоронці побоювалися, що решта дикої популяції в основному обмежується горами Абердаре, де нещодавно було налічено менше 40 особин, пише IFLScience.

Щоб відстежити цей вид, дослідники встановили фотопастки в кількох лісових регіонах, зокрема у віддаленому лісі Масаї Мау, що за 200 кілометрів від Абердаре. Ці зусилля дали несподіваний результат: чіткі знімки гірських бонго, що мешкають у цій місцевості.

"Коли ми вперше переглянули фотографії, у таборі панувало неймовірне захоплення", — сказав Оскар Даєр, операційний директор проєкту "Гірський бонго" (MBP). "Ця фотографія — результат багаторічної наполегливої праці наших рейнджерів на місцях в одному з найнедоступніших лісів Кенії. Знову побачити тут бонго — неймовірно захоплююче, і це підсилює нашу рішучість продовжувати пошуки, захищати цей ліс і знаходити докази присутності інших бонго в цьому районі".

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Зняті на фотографії тварини пересувалися через залишок лісу в Масаї Мау. Природоохоронці вважають, що одного із самців у цьому регіоні, можливо, бачив ще у 2018 році Томмазо Сандрі, фахівець із охорони природи з Честерського зоопарку та член Консультативної ради проєкту "Гірський бонго".

Гірські бонго колись були поширені в лісах високогір'я Кенії, але знищення середовища проживання та браконьєрство призвели до різкого скорочення їхньої чисельності Фото: MBP & Chester Zoo

Однак їхня присутність була офіційно задокументована лише після обстеження за допомогою камер, проведеного у 2025 році Честерським зоопарком за підтримки та Служби охорони дикої природи Кенії.

"Це величезна новина", — сказав Сандрі. "На відміну від Абердареса, Масаї Мау не є національним парком, і повторна поява бонго може спонукати організації зосередитися на посиленні більш широких заходів захисту. Це свідчить про наполегливість рейнджерів, які працюють у неймовірно складних та ізольованих умовах, щоб стежити за цією антилопою та захищати її".

Ця знахідка показує, що рідкісні дикі тварини можуть виживати непоміченими упродовж тривалого часу, особливо у віддалених місцях проживання. Природоохоронні групи вже розпочали розробку планів щодо захисту тварин, що мешкають за межами раніше відомого ареалу. Ці зусилля є частиною ширших програм, спрямованих на відновлення дикої популяції, включаючи випуск гірських бонго, вирощених у зоопарках, у захищені місця проживання.

Сандрі наголосив на важливості збереження цього виду. "Я вірю, що світ стане біднішим без них. Їхня присутність робить ліс більш чарівним. Це проблема, спричинена людьми, і нам потрібні люди, щоб її вирішити. Якщо всі не поділяться своїми знаннями та ресурсами, бонго може зникнути".

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