GPS збожеволів: жінка опинилася в несподіваному місці, дотримуючись вказівок навігатора (відео)
З невідомої причини навігатор дав неправильний орієнтир мешканці Сіетла, і вона виїхала на рейки легкорейкового транспорту. Це призвело до зупинки роботи лінії на 2 години.
Сліпе слідування вказівкам Google Maps не завжди є гарною ідеєю. Хоча технології значно покращилися за останні 20 років, вони все ще можуть іноді завести водіїв не туди, куди потрібно. Саме це і сталося в місті Сіетл, США з 70-річною жінкою, пише Futurism.
Жінка, слідуючи вказівкам GPS, на своєму автомобілі звернула не туди і виїхала на рейки лінії легкорейкового транспорту компанії Sound Transit у Сіетлі, США. Вона навіть проїхала деяку відстань естакадними рейками, перш ніж застрягла. Вона зупинилася якраз на станції, розташованій на естакаді, тобто водійка якимось чином піднялася вгору рейками і навіть не помітила того, що вона не їде по дорозі.
На одній із фотографій, які поширили місцеві жителі в соціальних мережах, видно, що 70-річна жінка стоїть поруч зі своїм застряглим автомобілем, впершись руками в боки, немов намагаючись зрозуміти, хто винен у цьому інциденті.
Цей дивний інцидент змусив транспортну компанію закрити рух лінією легкорейкового транспорту на дві години. Аварійні служби спочатку відключили електроживлення шляхів, перш ніж прибрати автомобіль.
Woman in Mount Baker, Washington somehow drives up onto lightrail tracks. Causing the lightrail to be closed for everyone.
by u/Aadidas12 in mildlyinfuriating
Для цього довелося використовувати спеціальну екскаваторну машину, яка може переміщатися коліями.
На щастя, ніхто не постраждав. Жінку, однак, доставили в лікарню. За даними поліції, вона не була в стані алкогольного сп'яніння і їй не будуть висунуті звинувачення.
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