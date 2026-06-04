Хтось обробив тушу мамонта 26 000 тому там, де люди не могли жити: вчені спантеличені

Тушу мамонта обробили за допомогою кам'яного знаряддя, але в тій частині Європи, де було виявлено останки стародавньої тварини, не повинно було перебувати людей через сильний холод.

Учені виявили в Баварії, Німеччина, кістки шерстистого мамонта, який помер приблизно 26 000 років тому. З'ясувалося, що тушу мамонта хтось обробив для вживання в їжу, але хто саме це зробив залишається загадкою. Річ у тім, що в цій частині Європи в той період було надто холодно, щоб там могли жити люди, і до того ж учені не виявили жодних ознак людської діяльності навколо останків мамонта, пише IFLScience.

Приблизно 29 000-25 000 років тому в Західній і Центральній Європі практично не залишилося людей, адже в цьому регіоні настав максимум останнього льодовикового періоду. І все ж вчені були спантеличені, коли виявили останки розібраного на м'ясо шерстистого мамонта, який помер у цей період.

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Що ще більш загадково, поруч зі скелетом мамонта вчені не виявили жодних ознак людської діяльності. Дослідники не виявили ні знарядь праці або полювання, ні культурних артефактів, ні поселень, і не можуть пояснити, що трапилося з мамонтом і хто обробив його тушу.

Учені виявили скелет мамонта, що складається з 72 кісток і одного бивня завдовжки 2,45 метра. На ребрах тварини дослідники помітили сліди розрізів, які вказують на те, що туша була оброблена кам'яним лезом. Одне з ребер використовували як обробну дошку, на якій нарізали інші частини туші мамонта.

Дослідження показало, що мамонт помер у період між 26 900 до 25 300 років тому. Це був якраз період найбільшого похолодання в Європі під час останнього льодовикового періоду. Тоді населення Європи значно скоротилося за винятком територій, які зараз є Португалією та східною Румунією. На території Німеччини всі раніше існуючі людські популяції зникли з археологічного літопису близько 29 000 років тому.

Тому здається дуже дивним, що хтось у той період масового вимирання людей на території нинішньої Німеччини обробив мамонта за допомогою кам'яного леза.

Вчені припускають, що мисливці-збирачі могли прийти сюди зі сходу, оскільки полювання на мамонтів там було більш поширене, ніж у Західній Європі. Однак відсутність будь-яких знарядь полювання або культурних артефактів, пов'язаних із цими людьми, не дає змоги точно сказати, ким вони були і звідки прийшли.

Дослідники також не можуть встановити, як помер мамонт. Невідомо, чи вбили його мисливці, чи він уже був мертвий, коли його знайшли люди, які потім обробили його тушу. Поки що ця загадкова справа з льодовикового періоду залишається нерозкритою.

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