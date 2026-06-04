Изменение климата: ученые выяснили, когда наступит точка невозврата и планету накроет жара

Глобальное потепление высвобождает древний углерод в тибетской вечной мерзлоте, запуская необратимые процессы.

Новое исследование выявило критическую точку в экосистемах тибетской вечной мерзлоты. Потепление на 2–4 градуса Цельсия запускает цикл высвобождения углерода, который может значительно ускорить изменение климата. Это значит, что наша планета может начать нагреваться еще быстрее, пишет Phys.

Вечная мерзлота покрывает примерно 15% поверхности суши Северного полушария. На протяжении тысячелетий углерод был заперт в мерзлой земле, не попадая в атмосферу в виде углекислого газа. Но по мере повышения глобальных температур происходит таяние вечной мерзлоты, что позволяет микробам расщеплять накопленное там органическое вещество и выбрасывать углекислый газ в атмосферу. Этот процесс может значительно усилить изменение климата. Ученые выяснили, когда наступит точка невозврата, когда выбросы углерода из вечной мерзлоты навсегда превысят его прирост.

Відео дня

В Тибетском нагорье находится крупнейший резервуар углерода в вечной мерзлоте, содержащий примерно 47 миллиардов тонн углерода только в верхних 10 метрах мерзлой почвы. Эта территория нагревается примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру из-за глобального потепления. Поэтому Тибетское нагорье является отличным полигоном для изучения влияния повышения температуры на экосистемы вечной мерзлоты во всем мире.

Тибетское нагорье, типичный ландшафт Фото: Wikipedia

Проблема заключается в тонком балансе между двумя конкурирующими процессами. Растения изначально процветают при небольшом повышении температуры, в результате чего они поглощают больше углекислого газа посредством фотосинтеза. Но это одновременно ускоряет микробное разложение в почве, высвобождая углерод обратно в атмосферу. Ученые хотели выяснить, при какой температуре этот тонкий баланс будет нарушен и когда выбросы углерода превысят уровень его поглощения.

По словам ученых, важным фактором в выбросах углерода является древний углерод, который находится в вечной мерзлоте тысячи лет. После оттаивания почвы этот углерод создает дополнительные выбросы углекислого газа в атмосферу.

Ученые провели специальный эксперимент, когда они регулировали уровень нагревания вечной мерзлоты, чтобы понять, когда выбросы углерода превысят его накопление в мерзлой почве. Это позволило смоделировать долгосрочные тенденции поглощения и выброса углерода.

Результаты исследования показали, что критическая точка в изменении климата наступит, когда глобальные температуры повысятся на 2-4 градуса Цельсия. Тогда растения не смогут поглощать достаточно углекислого газа из атмосферы, а уровень выбросов углерода из растаявшей мерзлой почвы вырастет в разы. Это будет связано с увеличением скорости разложения органического материала в мерзлой почве.

Ожидается, что глобальные температуры повысятся на 2,6 градуса уже к концу XXI века, если не принять меры по снижению уровня выбросов углерода. Тогда может наступить точка невозврата, считают ученые, когда климат уже невозможно будет сделать таким, как раньше.

Другие новости науки