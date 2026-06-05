Археологи впервые обнаружили затонувшие корабли настоящих пиратов Карибского моря (фото)

Остатки кораблей находятся недалеко от столицы Багамских Островов города Нассау. 300 лет назад это была штаб-квартира пиратов в Карибском море.

Подводные археологи впервые обнаружили у побережья острова Нью-Провиденс, где расположена столица Багамских островов Нассау, остатки шести затонувших кораблей, связанных с "Золотым веком пиратства". Некоторые из этих кораблей, вероятно, принадлежали пиратам, а другие стали жертвами морских разбойников, пишет Live Science.

Подводные археологи впервые обнаружили у побережья острова Нью-Провиденс, где расположена столица Багамских островов Нассау, остатки шести затонувших кораблей, связанных с "Золотым веком пиратства" Фото: Live Science

"Золотой век пиратства" – это период с 1680-х по 1720-е годы, когда значительно выросла активность пиратов в Атлантическом океане, в частности в Карибском море. Портовый город Нассау стал штаб-квартирой многих известных пиратов.

Еще в первой половине XVIII века недалеко от Нассау были обнаружены 40 затонувших кораблей, но до сих пор никто их не исследовал. Группа археологов обнаружила шесть затонувших кораблей у побережья острова Нью-Провиденс. Предварительное исследование показывает, что они были построены в начале 1700-х годов.

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На самом деле ученые обнаружили лишь остатки деревянных кораблей, а также некоторые артефакты Фото: Live Science

На самом деле ученые обнаружили лишь остатки деревянных кораблей, а также некоторые артефакты. Археологи предполагают, что некоторые из этих кораблей принадлежали пиратам, учитывая отсутствие большого количества груза. Другие же корабли, вероятно, стали жертвами нападений морских разбойников, ведь они были сожжены.

Ученые также обнаружили корабельные пушки, точильный камень для заточки мечей, свинцовые мушкетные пули и пушечные ядра Фото: Live Science

По словам ученых, пираты часто, чтобы скрыть следы своих преступлений, после разграбления судна сжигали разграбленные корабли. Ученые предполагают, что один из затонувших кораблей мог использоваться для защиты от пиратов, ведь он, вероятно, имел больше вооружения.

Обнаружены десятки глиняных курительных трубок с британским гербом Фото: Live Science

Подводные археологи обнаружили остатки деревянных корпусов кораблей, балластные камни, которые использовали для стабилизации корабля, доски, шпангоуты и деревянные гвозди. Ученые также обнаружили корабельные пушки, точильный камень для заточки мечей, свинцовые мушкетные пули и пушечные ядра. Еще был обнаружен такелаж, стеклянные бутылки, остатки грузовых контейнеров и десятки глиняных курительных трубок с британским гербом.

Исследование затонувших кораблей продолжается.

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