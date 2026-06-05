Під 3-кілометровим льодом Антарктиди знайшли прихований світ: там є навіть озеро (фото)

Дослідники виявили масивну приховану геологічну структуру під Східно-Антарктичним льодовим щитом, виявивши раніше невідомий зв'язок між деякими з найбільших прихованих ландшафтів континенту.

Нова виявлена структура являє собою мережу величезних басейнів, прихованих під льодом, товщина якого в деяких місцях перевищує три кілометри, пише Science Daily.

Разом ці басейни утворюють віялоподібну структуру континентального масштабу, яку дослідники назвали Східно-Антарктичною віялоподібною басейновою провінцією.

Провінція охоплює кілька добре відомих підльодовикових утворень, зокрема басейни Вілкса й Аврори, а також басейн, що містить озеро Схід, найбільше відоме підльодовикове озеро на Землі.

Хоча вчені роками вивчали багато з цих басейнів окремо, це перший випадок, коли їх було визнано частинами єдиної, взаємопов'язаної геологічної структури.

Відео дня

Прихований світ під льодами Антарктиди Фото: Nature Geoscience (2026). DOI: 10.1038/s41561-026-01991-6

За словами дослідницької групи, структура, ймовірно, утворилася внаслідок складного процесу. Він запускається, коли континентальна кора поступово розтягується від центральної точки. Дослідники порівнюють цю структуру з рукою, де основа великого пальця залишається нерухомою, а решта пальців розведені в сторони. Простори між пальцями нагадують трикутні заглиблення, що утворюються в міру розтягування кори.

Східно-Антарктична віялоподібна басейнова провінція може являти собою один з найбільших прикладів обертального розтягування, коли-небудь виявлених у континентальній корі.

Вчені вважають, що ця структура розвивалася внаслідок кількох тектонічних епізодів, пов'язаних із формуванням та еволюцією стародавнього суперконтиненту Гондвана. Вона також може бути пов'язана з подальшим поділом Антарктиди та Австралії і навіть могла зіграти роль у цьому континентальному розпаді.

Відкриття порушує кілька нових запитань, зокрема про те, коли сформувалася ця структура і які геодинамічні процеси були відповідальні за її створення.

Важливість відкриття виходить за рамки реконструкції геологічного минулого Антарктиди.

Форма корінних порід під льодом продовжує впливати на рух льоду по континенту сьогодні. Цей прихований ландшафт допомагає визначити місце розташування підльодовикових басейнів і озер і може вплинути на стабільність регіонів Антарктичного льодового щита, особливо вразливих до зміни клімату.