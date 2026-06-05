Под 3-километровым льдом Антарктиды нашли скрытый мир: там есть даже озеро (фото)

Исследователи выявили массивную скрытую геологическую структуру под Восточно-Антарктическим ледовым щитом, обнаружив ранее неизвестную связь между некоторыми из крупнейших скрытых ландшафтов континента.

Новая обнаруженная структура представляет собой сеть огромных бассейнов, скрытых подо льдом, толщина которого в некоторых местах превышает три километра, пишет Science Daily.

Вместе эти бассейны образуют веерообразную структуру континентального масштаба, которую исследователи назвали Восточно-Антарктической веерообразной бассейновой провинцией.

Провинция включает в себя несколько хорошо известных подледниковых образований, в том числе бассейны Уилкса и Авроры, а также бассейн, содержащий озеро Восток, крупнейшее известное подледниковое озеро на Земле.

Хотя ученые годами изучали многие из этих бассейнов по отдельности, это первый случай, когда они были признаны частями единой, взаимосвязанной геологической структуры.

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Скрытый мир под льдами Антарктиды Фото: Nature Geoscience (2026). DOI: 10.1038/s41561-026-01991-6

По словам исследовательской группы, структура, вероятно, образовалась в результате сложного процесса. Он запускается, когда континентальная кора постепенно растягивается от центральной точки. Исследователи сравнивают эту структуру с рукой, где основание большого пальца остается неподвижным, а остальные пальцы разведены в стороны. Пространства между пальцами напоминают треугольные углубления, образующиеся по мере растяжения коры.

Восточно-Антарктическая веерообразная бассейновая провинция может представлять собой один из крупнейших примеров вращательного растяжения, когда-либо обнаруженных в континентальной коре.

Ученые считают, что эта структура развивалась в результате нескольких тектонических эпизодов, связанных с формированием и эволюцией древнего суперконтинента Гондвана. Она также может быть связана с последующим разделением Антарктиды и Австралии и даже могла сыграть роль в этом континентальном распаде.

Открытие поднимает несколько новых вопросов, в том числе о том, когда сформировалась эта структура и какие геодинамические процессы были ответственны за ее создание.

Важность открытия выходит за рамки реконструкции геологического прошлого Антарктиды.

Форма коренных пород под льдом продолжает влиять на движение льда по континенту сегодня. Этот скрытый ландшафт помогает определить местоположение подледниковых бассейнов и озер и может повлиять на стабильность регионов Антарктического ледового щита, особенно уязвимых к изменению климата.