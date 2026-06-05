Великий Аттрактор тянет к себе Землю со скоростью 2 миллиона км/ч: чем все закончится

Наша планета и Солнечная система находятся в галактике Млечный Путь. Всю нашу галактику притягивает к себе огромное скопление массы, расположенное в 250 миллионах световых лет от нас.

Прямо сейчас далекая область Вселенной притягивает к себе Млечный Путь и десятки тысяч соседних галактик. Земля вместе с нашей галактикой движется в направлении таинственной области космоса под названием Великий Аттрактор с невероятной скоростью около 2 миллионов километров в час. Нас притягивает к себе гравитационная аномалия, которая представляет собой огромное скопление массы в центре сверхскопления Ланиакея, структуры, куда входит Млечный Путь и около 100 000 других галактик. Хотя насильственное притяжение к Великому Аттрактору может показаться чем-то очень опасным, на самом деле все не так страшно, пишет Discover Magazine.

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Великий Аттрактор: что притягивает Млечный Путь к себе?

Весь космос пронизывает реликтовое излучение, оставшееся после Большого взрыва. Обычно реликтовое излучение служит признаком того, что Вселенная однородна и изотропна в больших масштабах. Однородность означает, что Вселенная выглядит одинаково в каждой точке, а изотропность — что Вселенная выглядит одинаково во всех направлениях.

Прямо сейчас далекая область Вселенной притягивает к себе Млечный Путь и десятки тысяч соседних галактик Фото: NASA

Но изучая реликтовое излучение ученые заметили, что некоторые аномалии, указывающие на то, что Вселенная не так однородна, как кажется и существует некая гравитационная аномалия, которая тянет Солнечную систему, а с ней и всю нашу галактику к себе.

Астрофизики изучили движение сотен галактик и в 1986 году пришли к выводу, что в центре сверхскопления Ланиакея находится скопление огромной массы с очень большой гравитацией, которое притягивает к себе десятки тысяч галактик. Расчеты показали, что это скопление массы, названное Великий аттрактор, находится на расстоянии примерно 250 миллионов световых лет от нас (1 световой год – это 9,6 триллионов километров) и его масса примерно в 10 в пятой степени раз больше массы нашей галактики.

Границы сверхскопления Ланиакея. Белыми линиями в его пределах обозначены потоки движения галактик и их скоплений в сторону Великого Аттрактора Фото: Wikipedia

Представляет ли Великий Аттрактор угрозу для нас?

У астрофизиков нет полного представления о Великом Аттракторе, поскольку он находится за "зоной избегания", областью космоса, скрытой пылью и звездами Млечного Пути. Ученые точно не знают, как работает гравитационное притяжение этой области Вселенной.

Ученые также задаются вопросом, как Великий Аттрактор вписывается в дискуссии о расширении Вселенной, поскольку движение скоплений галактик в этом локальном масштабе противоречит однородным и изотропным свойствам, ожидаемым от Вселенной в целом.

Что произойдет, когда Великий Аттрактор притянет к себе нашу галактику? Короткий ответ: ничего. Дело в том, что Млечный Путь, вероятно, никогда не достигнет Великого Аттрактора. Дело в том, что сверхскопление Ланиакея не связано гравитацией, а это значит, что по мере расширения космоса Великий Аттрактор будет удаляться от нас.

Хотя Великий Аттрактор будет продолжать притягивать Млечный Путь миллиарды лет, в какой-то момент его гравитационное влияние ослабнет настолько, что он больше не будет нас притягивать. Поэтому, несмотря на его загадочные качества, можно с уверенностью сказать, что он никогда не будет представлять для нас никакой опасности.

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