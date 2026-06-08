Майже надзвуковий: найшвидший пасажирський літак у світі встановив рекорд швидкості (фото)

Літак Global 8000 канадської компанії Bombardier зміг набрати швидкість 1163 км/год і таким чином встановив свій перший рекорд швидкості під час перельоту з Канади до Франції.

Компанія Bombardier повідомила про те, що Global 8000, який є найшвидшим пасажирським літаком у світі, встановив свій перший рекорд швидкості під час польоту з Монреаля (Канада) до Ніцци (Франція). Відстань у 14 800 км літак подолав трохи більше ніж за 6 годин, пише Interesting Engineering.

Нагадуємо, що швидкість звуку становить 1225 км/год, тому літак Global 8000 можна вважати майже надзвуковим. Як повідомила компанія Bombardier, цей літак зміг встановити свій перший рекорд швидкості, адже під час перельоту з Канади до Франції він досяг швидкості 1163 км/год. Йому вдалося доставити пасажирів до місця призначення за трохи більше ніж 6 годин і за цей час він подолав відстань у 14 800 кілометрів.

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Компанія Bombardier повідомила про те, що Global 8000, який є найшвидшим пасажирським літаком у світі, встановив свій перший рекорд швидкості Фото: interestingengineering.com

Варто зауважити, що літак Global 8000 не призначений для масового використання, адже вміщує лише 19 пасажирів. Це флагманський бізнес-джет компанії Bombardier, який наразі є найшвидшим пасажирським літаком у світі. Хоча найшвидшим пасажирським літаком, призначеним для масового споживача, є Airbus A380, який вміщує понад 500 пасажирів.

Водночас Global 8000 призначений для дуже швидких рейсів з великим комфортом для тих людей, які можуть дозволити собі таку розкіш. Літак був розроблений для забезпечення розкішних умов для пасажирів, незважаючи на дуже високу швидкість польоту. Літак має в салоні чотири окремі житлові простори та повноцінну кухню, що дає змогу пасажирам працювати, обідати та відпочивати під час тривалих перельотів.

Літак має в салоні чотири окремі житлові простори та повноцінну кухню Фото: interestingengineering.com

Дальність польоту в 14 800 кілометрів призначена для клієнтів, яким необхідні безпосадочні перельоти на далекі відстані між основними діловими та туристичними напрямками по всьому світу.

Хоча компанія Bombardier не розкрила точний час польоту, обмежившись повідомленням про те, що він зайняв трохи більше шести годин, цей маршрут підкреслює здатність літака Global 8000 швидко доправляти пасажирів з Північної Америки до Європи.

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