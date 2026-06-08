Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: вчені шукали сигнали від інопланетян, що вони виявили

Результати дослідження показують, що сучасні технології дають змогу виявити сигнали, які можуть випускати космічні кораблі потенційних інопланетян.

Вчені з американського Інституту SETI, який займається пошуком будь-яких сигналів від потенційних позаземних цивілізацій, провели чергове дослідження міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS. Хоча деякі вчені вважають, що він може бути пов'язаний з інопланетянами і навіть бути їхнім космічним кораблем, результати дослідження показали, що це просто міжзоряна комета. І все ж вчені кажуть, що вони зібрали цінні дані, пише Space.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS було вперше виявлено 1 липня 2025 року. Наприкінці жовтня минулого року він наблизився до Сонця, а в грудні — до Землі. Наразі 3I/ATLAS, який більшість учених вважають кометою, що прибула з іншої зоряної системи, залишає нашу Сонячну систему і перебуває далеко за Юпітером.

Відео дня

Деякі дослідники припускають, що об'єкт 3I/ATLAS може бути космічним кораблем інопланетян або дослідницьким зондом інопланетян, на кшталт апаратів "Вояджер" NASA, які зараз перебувають у міжзоряному просторі.

Деякі вчені вважають, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може бути пов'язаний з інопланетянами Фото: Live Science

Тому автори дослідження вкотре вирішили перевірити наявність будь-яких сигналів, які вказували б на технологічне походження 3I/ATLAS за допомогою радіотелескопа Allen Telescope Array. Вони зібрали 200 сигналів, які могли не створювати природні явища або об'єкти. Але в підсумку всі ці сигнали вчені змогли пояснити, і вони створювалися або на Землі, або супутниками на орбіті, або відомими природними явищами. Кінцевий вердикт учених свідчить: 3I/ATLAS — це не космічний корабель інопланетян, а комета, викинута зі своєї зоряної системи внаслідок гравітаційних взаємодій.

Попри це вчені кажуть, що потрібно продовжувати пошуки будь-яких аномалій у схожих міжзоряних об'єктів, адже вони можуть бути все ж таки пов'язані з технологіями потенційних інопланетян.

Також, за словами вчених, результати дослідження показують, що сучасні технології дозволяють виявити сигнали, які можуть випускати космічні кораблі потенційних інопланетян. Тому потрібно шукати ці сигнали далі, навіть в об'єктів, які здається точно мають природне походження, кажуть автори дослідження.

Інші новини науки