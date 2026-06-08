Цей фактор впливає на якість сну, але його не беруть до уваги: поради, як його поліпшити

Хороший нічний сон починається зі здорової мікрофлори кишківника, кажуть учені.

Третину життя ми проводимо уві сні, адже сон необхідний для нашого здоров'я. Десятки трильйонів бактерій у нашому кишківнику, відомих як мікробіом, впливають не тільки на травлення та імунну систему, а й на якість сну. Але цей фактор люди часто не беруть до уваги. Вчені з Мадридського університету Небріха вважають, що хороший нічний сон починається зі здорової мікрофлори кишечника. Вони дали поради, як поліпшити якість сну, пише ScienceAlert.

Зв'язок між мікробіомом кишечника і сном є двостороннім. Мікробіом може впливати на ваш сон, але хороший нічний сон також життєво важливий для підтримання різноманітної та збалансованої мікрофлори кишечника. Правильне функціонування мікробіома може допомогти знизити рівень кортизолу в нічний час, що призводить до глибшого сну і меншої кількості пробуджень вночі. Крім того, бактерії в кишечнику пов'язані з виробленням серотоніну, який асоціюється з позитивним настроєм.

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Як поліпшити якість сну: вчені дають три поради

Ідеального мікробіома кишківника не існує, оскільки у кожної людини своя унікальна мікробна екосистема. Є три способи поліпшити взаємозв'язок між сном і мікробіомом кишечника.

Правильне харчування покращує якість сну. Овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти, а також йогурт, кефір або квашена капуста живлять корисні бактерії в кишечнику.

Дотримуйтеся регулярного режиму сну. Скорочення впливу яскравого штучного світла вночі може поліпшити якість сну і допомогти підтримувати біологічні ритми в рівновазі. Простіше кажучи, вчені радять вставати рано і не лягати дуже пізно, при цьому робити це потрібно щодня. Якісний сон здатний підтримувати баланс у мікроскопічній екосистемі, і цей баланс може справити глибокий вплив на фізичне і психічне здоров'я.

Рухайтеся щодня і керуйте стресом. Регулярні фізичні вправи пов'язані з більшим мікробним розмаїттям і спокійнішим сном. І для цього не обов'язково потрібні інтенсивні тренування. Достатньо навіть ходьби або їзди на велосипеді. Також важливо ефективно управляти стресом. У цьому може допомогти йога або медитація. Хоча навіть прогулянка на природі та спілкування може сприяти цьому. Зниження стресу корисне також мікробіому кишківника. Це має суттєвий вплив на якість сну.

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