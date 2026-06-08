Этот фактор влияет на качество сна, но его упускают из виду: советы, как его улучшить

Хороший ночной сон начинается со здоровой микрофлоры кишечника, говорят ученые.

Треть жизни мы проводим во сне, ведь сон необходим для нашего здоровья. Десятки триллионов бактерий в нашем кишечнике, известных как микробиом, влияют не только на пищеварение и иммунную систему, но и на качество сна. Но этот фактор люди часто упускают из виду. Ученые из Мадридского университета Небриха считают, что хороший ночной сон начинается со здоровой микрофлоры кишечника. Они дали советы, как улучшить качество сна, пишет ScienceAlert.

Связь между микробиомом кишечника и сном является двусторонней. Микробиом может влиять на ваш сон, но хороший ночной сон также жизненно важен для поддержания разнообразной и сбалансированной микрофлоры кишечника. Правильное функционирование микробиома может помочь снизить уровень кортизола в ночное время, что приводит к более глубокому сну и меньшему количеству пробуждений ночью. Кроме того, бактерии в кишечнике связаны с выработкой серотонина, который ассоциируется с позитивным настроением.

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Как улучшить качество сна: ученые дают три совета

Идеального микробиома кишечника не существует, поскольку у каждого человека своя уникальная микробная экосистема. Есть три способа улучшить взаимосвязь между сном и микробиомом кишечника.

Правильное питание улучшает качество сна. Овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, а также йогурт, кефир или квашеная капуста питают полезные бактерии в кишечнике.

Придерживайтесь регулярного режима сна. Сокращение воздействия яркого искусственного света ночью может улучшить качество сна и помочь поддерживать биологические ритмы в равновесии. Проще говоря, ученые советуют вставать рано и не ложиться очень поздно, при этом делать это нужно каждый день. Качественный сон способен поддерживать баланс в микроскопической экосистеме и этот баланс может оказать глубокое влияние на физическое и психическое здоровье.

Двигайтесь каждый день и управляйте стрессом. Регулярные физические упражнения связаны с большим микробным разнообразием и более спокойным сном. И для этого не обязательно нужны интенсивные тренировки. Достаточно даже ходьбы или езды на велосипеде. Также важно эффективно управлять стрессом. В этом может помочь йога или медитация. Хотя даже прогулка на природе и общение может способствовать этому. Снижение стресса полезно также микробиому кишечника. Это оказывает существенное влияние на качество сна.

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