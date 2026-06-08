Зонд NASA врежется в Марс: пополнит одно из крупнейших кладбищ Солнечной системы

На Марсе находится не самое большое кладбище космических аппаратов в Солнечной системе. Оно расположено в другом месте.

На прошлой неделе NASA заявило, что миссия космического аппарата MAVEN, который 11 лет изучал атмосферу Марса, закончилась, ведь зонд прекратил свою работу. Причины все еще выясняют. Тем не менее, MAVEN все еще вращается вокруг Красной планеты и со временем врежется в нее. Таким образом зонд NASA пополнит одно из крупнейших кладбищ космических аппаратов в Солнечной системе, пишет IFLScience.

Космический аппарат NASA погиб, он упадет на Марс

Ученые из NASA не смогли установить связь с аппаратом MAVEN в течение нескольких месяцев. Поэтому миссия была признана завершенной. Пока что неизвестно, что привело к тому, что аппарат перестал работать. Предварительное расследование показывает, что космический аппарат внезапно начал вращаться быстрее, что могло привести к разрядке его батарей. MAVEN 11 лет изучал атмосферу Марса и предоставил множество ценных данных.

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Согласно новому заявлению NASA, MAVEN все еще вращается по той же орбите вокруг Красной планеты, что и раньше. Но в течение 50-100 лет он опустится ниже и в конечном итоге врежется в Марс. Предполагается, что зонд не достигнет поверхности планеты, а сгорит в ее атмосфере.

Космический аппарат MAVEN во время своей миссии приближался к Марсу на расстояние 180 км и отдалялся на расстояние 4500 км. Хотя атмосфера Марса более разреженная, чем на Земле, на расстоянии 180 километров от поверхности планеты в атмосфере есть молекулы, способные постепенно замедлять движение MAVEN. Это значит, что космический аппарат будет постепенно опускаться все ниже и ниже. В итоге зонд NASA пополнит кладбище космических аппаратов на Марсе. Но это не самое большое космическое кладбище.

Где находится самое большое кладбище космических аппаратов в Солнечной системе?

Если не учитывать орбиту вокруг Земли, где находится огромное количество неработающих спутников и обломком ракет, что самое большое кладбище космических аппаратов в Солнечной системе находится на Луне. Там расположены более 70 луноходов, посадочных модулей, упавших орбитальных аппаратов. При этом данные объекты относятся как успешным, так и неудачным лунным миссиям.

На Марсе находится 15 вышедших из строя посадочных модулей и марсоходов, включая первый марсианский вертолет Ingenuity. Некоторые из врезались в Красную планету, в то время как другие работали очень хорошо, прежде чем проиграли битву с суровыми условиями Марса.

На Венере также находится довольно большое кладбище космических аппаратов. Там находится 12 модулей, которые успешно приземлились на планету, а также зонды, которые исследовали атмосферу Венеры и несколько космических аппаратов, которые сошли с орбиты.

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