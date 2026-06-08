Зонд NASA вріжеться в Марс: поповнить одне з найбільших кладовищ Сонячної системи

На Марсі розташоване не найбільше кладовище космічних апаратів у Сонячній системі. Воно розташоване в іншому місці.

Минулого тижня NASA заявило, що місія космічного апарату MAVEN, який 11 років вивчав атмосферу Марса, закінчилася, адже зонд припинив свою роботу. Причини все ще з'ясовують. Тим не менш, MAVEN все ще обертається навколо Червоної планети і з часом вріжеться в неї. Таким чином зонд NASA поповнить одне з найбільших кладовищ космічних апаратів у Сонячній системі, пише IFLScience.

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Науковці з NASA не змогли встановити зв'язок з апаратом MAVEN протягом кількох місяців. Тому місія була визнана завершеною. Поки що невідомо, що призвело до того, що апарат перестав працювати. Попереднє розслідування показує, що космічний апарат раптово почав обертатися швидше, що могло призвести до розрядки його батарей. MAVEN 11 років вивчав атмосферу Марса і надав безліч цінних даних.

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Згідно з новою заявою NASA, MAVEN все ще обертається по тій самій орбіті навколо Червоної планети, що й раніше. Але протягом 50-100 років він опуститься нижче і зрештою вріжеться в Марс. Передбачається, що зонд не досягне поверхні планети, а згорить в її атмосфері.

Космічний апарат MAVEN під час своєї місії наближався до Марса на відстань 180 км і віддалявся на відстань 4500 км. Хоча атмосфера Марса більш розріджена, ніж на Землі, на відстані 180 кілометрів від поверхні планети в атмосфері є молекули, здатні поступово уповільнювати рух MAVEN. Це означає, що космічний апарат буде поступово опускатися все нижче і нижче. У підсумку зонд NASA поповнить кладовище космічних апаратів на Марсі. Але це не найбільше космічне кладовище.

Де розташоване найбільше кладовище космічних апаратів у Сонячній системі?

Якщо не враховувати орбіту навколо Землі, де перебуває величезна кількість непрацюючих супутників і уламків ракет, то найбільше кладовище космічних апаратів у Сонячній системі розташоване на Місяці. Там розташовані понад 70 місяцеходів, посадкових модулів, орбітальних апаратів, що впали. При цьому ці об'єкти належать як до успішних, так і до невдалих місячних місій.

На Марсі перебуває 15 посадкових модулів і марсоходів, що вийшли з ладу, включно з першим марсіанським вертольотом Ingenuity. Деякі з них врізалися в Червону планету, тоді як інші працювали дуже добре, перш ніж програли битву з суворими умовами Марса.

На Венері також знаходиться досить велике кладовище космічних апаратів. Там розташовано 12 модулів, які успішно приземлилися на планету, а також зонди, що досліджували атмосферу Венери та кілька космічних апаратів, що зійшли з орбіти.

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