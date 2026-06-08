Аллергия на тренировки действительно существует: что выяснили ученые

Люди, которые не любят тренироваться, иногда шутят, что у них «аллергия» на физические упражнения. Но многие не понимают, что аллергия на физические упражнения — это реальное явление, и она может быть опасна, если ее не выявить вовремя.

Анафилаксия, вызванная физическими упражнениями (АФИ), — это редко встречающаяся тяжелая аллергическая реакция на умеренные физические нагрузки. Она может вызывать сильный зуд по всему телу, за которым быстро следует затруднение дыхания. По оценкам, от 2,3% до 5% всех случаев анафилаксии в мире вызваны физическими упражнениями, пишет Refractor.

АФИ была впервые обнаружена ​​в 1970-х годах врачами в Колорадо после того, как 30-летний бегун на длинные дистанции был несколько раз госпитализирован с интервалом в несколько дней во время пробежки. Дальнейшие анализы показали, что в его крови присутствовали все характерные признаки анафилаксии (аллергической реакции).

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Сейчас хорошо известно, что не все случаи аллергической реакции на физические упражнения вызываются пищевыми аллергенами. Симптомы очень похожи на пищевую аллергию? сыпь, зуд, отек губ, покалывание во рту и даже рвота. В тяжелых случаях это также может привести к проблемам с дыханием и кровообращением.

Анафилактический шок, вызванный физическими нагрузками, чаще всего провоцируется аэробными упражнениями – такими как бег трусцой, футбол, танцы и даже работа в саду. Он может возникать у людей всех возрастов и полов, но чаще всего диагностируется в молодом возрасте.

Несмотря на многолетние исследования, точная причина анафилактического шока, вызванного физическими нагрузками, остается неясной.

Большинство ученых в настоящее время считают, что центральную роль в анафилаксии, вызванной физической нагрузкой, играет тип иммунных клеток, называемых тучными клетками.

Тучные клетки выделяют в кровоток химические вещества, в том числе гистамин. В нормальных условиях гистамин помогает контролировать кровоток, выработку слизи и открытие дыхательных путей, защищая нас от инфекций или травм. Но при аллергических реакциях гистамин отвечает за возникновение таких распространенных симптомов, как зуд, покраснение и сужение дыхательных путей.

В случаях анафилаксии, вызванной физической нагрузкой, тучные клетки, по-видимому, активируются в неподходящий момент, вызывая внезапный выброс гистамина, который сужает дыхательные пути и кровеносные сосуды, приводя к анафилаксии.