Алергія на тренування дійсно існує: що з'ясували вчені

Люди, які не люблять тренуватися, іноді жартують, що в них "алергія" на фізичні вправи. Але багато хто не розуміє, що алергія на фізичні вправи — це реальне явище, і вона може бути небезпечною, якщо її не виявити вчасно.

Анафілаксія, викликана фізичними вправами (АФН), — це важка алергічна реакція на помірні фізичні навантаження, яка трапляється рідко. Вона може викликати сильний свербіж по всьому тілу, за яким швидко слідує утруднення дихання. За оцінками, від 2,3% до 5% усіх випадків анафілаксії у світі спричинені фізичними вправами, пише Refractor.

АФН було вперше виявлено в 1970-х роках лікарями в Колорадо після того, як 30-річного бігуна на довгі дистанції було кілька разів госпіталізовано з інтервалом у кілька днів під час пробіжки. Подальші аналізи показали, що в його крові були присутні всі характерні ознаки анафілаксії (алергічної реакції).

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Нині добре відомо, що не всі випадки алергічної реакції на фізичні вправи спричиняються харчовими алергенами. Симптоми дуже схожі на харчову алергію: висип, свербіж, набряк губ, поколювання в роті та навіть блювота. У важких випадках це також може призвести до проблем із диханням і кровообігом.

Анафілактичний шок, спричинений фізичними навантаженнями, найчастіше провокується аеробними вправами — такими як біг підтюпцем, футбол, танці та навіть робота в саду. Він може виникати у людей різного віку та статі, але найчастіше діагностується в молодому віці.

Незважаючи на багаторічні дослідження, точна причина анафілактичного шоку, спричиненого фізичними навантаженнями, залишається неясною.

Більшість учених нині вважають, що центральну роль в анафілаксії, спричиненій фізичним навантаженням, відіграє тип імунних клітин, які називаються опасистими клітинами.

Огрядні клітини виділяють у кровотік хімічні речовини, зокрема гістамін. У нормальних умовах гістамін допомагає контролювати кровообіг, вироблення слизу і відкриття дихальних шляхів, захищаючи нас від інфекцій або травм. Але під час алергічних реакцій гістамін відповідає за виникнення таких поширених симптомів, як свербіж, почервоніння і звуження дихальних шляхів.

У випадках анафілаксії, спричиненої фізичним навантаженням, опасисті клітини, мабуть, активуються в невідповідний момент, спричиняючи раптовий викид гістаміну, який звужує дихальні шляхи і кровоносні судини, призводячи до анафілаксії.