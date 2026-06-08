Гігантська зірка безслідно зникла на очах у астрономів: від неї не лишилося й сліду

Учені виявили зірку, вибух якої був настільки сильний, що після нього не залишилося жодного сліду.

Дані показують, що масивна зірка, яка в сотні разів важча за Сонце, самознищилася настільки катастрофічно, що не залишила після себе жодних слідів.

Вибух стався в карликовій галактиці на відстані близько 1,3 мільярда світлових років. Протягом 190 днів об'єкт, що отримав назву SN 2023vbw, неухильно набирав пік яскравості, після чого її яскравість швидко знижувалася. Це відрізняється від кривої блиску, яку астрономи спостерігають під час більш типової наднової типу II, що проявляється у вигляді швидкого сплеску і стабілізації блиску, пише Futurism.

Щоб спричинити такий вибух, нині зникла зірка мала бути величезною. Астрономи вважають, що це був блакитний надгігант, одна з найяскравіших і найгарячіших зірок у космосі. Ґрунтуючись на кількості викинутої під час вибуху речовини, астрономи оцінили масу загиблого титану щонайменше в 170, а можливо, і в 350 разів більшу за масу Сонця.

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Загибель цих зірок воістину епічна. У типовій надновій типу II зірка масою щонайменше вісім, а то й до п'ятдесяти сонячних мас вичерпує паливо в ядрі, стає нездатною підтримувати ядерні реакції, що створюють зовнішній тиск, і майже миттєво колапсує під дією власної гравітації. За цим слідує величезний викид енергії, і те, що залишиться, буде щільним об'єктом, таким як білий карлик або чорна діра.

Але в зірках неймовірної маси, таких як блакитні надгіганти, їхні ядра горять настільки сильно, що починають випускати гамма-промені. Хоча ці гамма-промені створюють зовнішній тиск, якщо вони занадто енергійні, під час зіткнення із зовнішнім шаром зірки вони починають перетворюватися на електрони і позитрони і перестають створювати тиск.

Якщо зірка також має низьку концентрацію певних важких металів, це призводить до часткового колапсу, який наростає, як снігова куля, у серії термоядерних вибухів. Вони розривають зірку на такі дрібні частини, що від неї нічого не залишається.

Таким чином, деякі астрономи вважають, що наднові, які виникають через парну нестабільність, можуть спричинити теоретичну "прогалину в масах" чорних дір, оскільки зірки, досить масивні для їхнього утворення, повністю знищуються під час вибуху, хоча ця точка зору заперечується.

Загалом, якщо їхні висновки підтвердяться, астрономи випадково натрапили на ясне уявлення про одну з найрідкісніших смертей зірок у Всесвіті.