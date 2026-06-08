Гигантская звезда бесследно исчезла на глазах у астрономов: от нее не осталось и следа

Ученые обнаружили звезду, взрыв которой был настолько сильный, что после него не осталось ни следа.

Данные показывают, что массивная звезда, которая в сотни раз тяжелее Солнца, самоуничтожилась настолько катастрофически, что не оставила после себя никаких следов.

Взрыв произошел в карликовой галактике на расстоянии около 1,3 миллиарда световых лет. В течение 190 дней объект, получивший название SN 2023vbw, неуклонно набирал пик яркости, после чего ее яркость быстро снижалась. Это отличается от кривой блеска, которую астрономы наблюдают при более типичной сверхновой типа II, которая проявляется в виде быстрого всплеска и стабилизации блеска, пишет Futurism.

Чтобы произвести такой взрыв, ныне исчезнувшая звезда должна была быть огромной. Астрономы считают, что это был голубой сверхгигант, одни из самых ярких и горячих звезд в космосе. Основываясь на количестве выброшенного при взрыве вещества, астрономы оценили массу погибшего титана как минимум в 170, а возможно, и в 350 раз больше массы Солнца.

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Гибель этих звезд поистине эпична. В типичной сверхновой типа II звезда массой не менее восьми, а то и до пятидесяти солнечных масс исчерпывает топливо в ядре, становится неспособной поддерживать ядерные реакции, создающие внешнее давление, и почти мгновенно коллапсирует под действием собственной гравитации. За этим следует огромный выброс энергии, и то, что останется, будет плотным объектом, таким как белый карлик или черная дыра.

Но в звездах невероятной массы, таких как голубые сверхгиганты, их ядра горят настолько сильно, что начинают испускать гамма-лучи. Хотя эти гамма-лучи создают внешнее давление, если они слишком энергичны, при столкновении с внешним слоем звезды они начинают превращаться в электроны и позитроны и перестают создавать давление.

Если звезда также имеет низкую концентрацию определенных тяжелых металлов, это приводит к частичному коллапсу, который нарастает как снежный ком в серии термоядерных взрывов. Они разрывают звезду на такие мелкие части, что от нее ничего не остается.

Таким образом, некоторые астрономы считают, что сверхновые, возникающие из-за парной нестабильности, могут вызвать теоретический «пробел в массах» черных дыр, поскольку звезды, достаточно массивные для их образования, полностью уничтожаются при взрыве, хотя эта точка зрения оспаривается.

В целом, если их выводы подтвердятся, астрономы случайно наткнулись на ясное представление об одной из самых редких смертей звёзд во Вселенной.