Межзвездный объект 3I/ATLAS: ученые искали сигналы от инопланетян, что они обнаружили

Результаты исследования показывают, что современные технологии позволяют обнаружить сигналы, которые могут выпускать космические корабли потенциальных инопланетян.

Ученые из американского Института SETI, который занимается поиском любых сигналов от потенциальных внеземных цивилизаций, провели очередное исследование межзвездного объекта 3I/ATLAS. Хотя некоторые ученые считают, что он может быть связан с инопланетянами и даже быть их космическим кораблем, результате исследования показали, что это просто межзвездная комета. И все же ученые говорят, что они собрали ценные данные, пишет Space.

Межзвездный объект 3I/ATLAS был впервые обнаружен 1 июля 2025 года. В конце октября прошлого года он приблизился к Солнцу, а в декабре — к Земле. Сейчас 3I/ATLAS, который большинство ученых считают кометой, прибывшей из другой звездной системы, покидает нашу Солнечную систему и находится далеко за Юпитером.

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Некоторые исследователи предполагают, что объект 3I/ATLAS может быть космическим кораблем инопланетян или исследовательским зондом инопланетян, наподобие аппаратов "Вояджер" NASA, которые сейчас находятся в межзвездном пространстве.

Некоторые ученые считают, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть связан с инопланетянами Фото: Live Science

Поэтому авторы исследования в очередной раз решили проверить наличие любых сигналов, которые указывали бы на технологическое происхождение 3I/ATLAS с помощью радиотелескопа Allen Telescope Array. Они собрали 200 сигналов, которые могли не создавать природные явления или объекты. Но в итоге все эти сигналы ученые смогли объяснить, и они создавались либо на Земле, либо спутниками на орбите, либо известными природными явлениями. Конечный вердикт ученых гласит: 3I/ATLAS – это не космический корабль инопланетян, а комета, выброшенная из своей звездной системы в результате гравитационных взаимодействий.

Несмотря на это ученые говорят, что нужно продолжать поиски любых аномалий у похожих межзвездных объектов, ведь они могут быть все же связаны с технологиями потенциальных инопланетян.

Также, по словам ученых, результаты исследования показывают, что современные технологии позволяют обнаружить сигналы, которые могут выпускать космические корабли потенциальных инопланетян. Поэтому нужно искать эти сигналы дальше, даже у объектов, которые кажется точно имеют естественное происхождение, говорят авторы исследования.

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