На Сонці помітили Годзіллу, яка переміщається по нашій зірці (фото)

Американський астрофотограф сфотографував вражаючу плазмову хмару, схожу на відомого монстра Годзіллу.

Астрофотограф Марк Джонстон сфотографував два види гігантських сонячних протуберанців на Сонці. Це хмари світної плазми, утримувані магнітними полями, пише Space.

Американський астрофотограф поділився фотографіями Сонця, на яких видно гігантський сонячний протуберанець і потоки коронального дощу.

На першому знімку видно дивовижний протуберанець, що випускає потоки плазми, які, мабуть, падають назад до Сонця у вигляді коронального дощу. На другому знімку видно протуберанець схожий на відомого монстра Годзіллу, який височіє над поверхнею Сонця.

Астрофотограф Марк Джонстон зафіксував два види гігантських сонячних протуберанців на Сонці Фото: space.com

За словами Джонстона, може здатися, що плазма вільно переміщується, але насправді вона контролюється магнітним полем Сонця. Магнітні поля утримують водневу плазму вздовж силових ліній магнітного поля нашої зірки.

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Може здатися, що плазма вільно переміщається, але насправді вона контролюється магнітним полем Сонця Фото: space.com

Сонячні протуберанці — це величезні структури з дуже гарячої плазми, що підносяться над поверхнею Сонця, але ця плазма не відлітає в космос, адже її утримує магнітне поле. Хоча протуберанці нагадують вогняне виверження, Джонстон зазначає, що зовнішність може бути оманливою.

"На Сонці немає вогню. Точно так само, як ваша плита може розжарюватися до червоного кольору і не горіти, водень на Сонці настільки гарячий, що теж світиться", — каже астрофотограф.

За його словами, він намагається фотографувати Сонце кожного ясного ранку і завжди шукає цікаві особливості. Цього разу Джонстону це вдалося зробити.

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