На Сонці помітили Годзіллу, яка переміщається по нашій зірці (фото)
Американський астрофотограф сфотографував вражаючу плазмову хмару, схожу на відомого монстра Годзіллу.
Астрофотограф Марк Джонстон сфотографував два види гігантських сонячних протуберанців на Сонці. Це хмари світної плазми, утримувані магнітними полями, пише Space.
Американський астрофотограф поділився фотографіями Сонця, на яких видно гігантський сонячний протуберанець і потоки коронального дощу.
На першому знімку видно дивовижний протуберанець, що випускає потоки плазми, які, мабуть, падають назад до Сонця у вигляді коронального дощу. На другому знімку видно протуберанець схожий на відомого монстра Годзіллу, який височіє над поверхнею Сонця.
За словами Джонстона, може здатися, що плазма вільно переміщується, але насправді вона контролюється магнітним полем Сонця. Магнітні поля утримують водневу плазму вздовж силових ліній магнітного поля нашої зірки.
Сонячні протуберанці — це величезні структури з дуже гарячої плазми, що підносяться над поверхнею Сонця, але ця плазма не відлітає в космос, адже її утримує магнітне поле. Хоча протуберанці нагадують вогняне виверження, Джонстон зазначає, що зовнішність може бути оманливою.
"На Сонці немає вогню. Точно так само, як ваша плита може розжарюватися до червоного кольору і не горіти, водень на Сонці настільки гарячий, що теж світиться", — каже астрофотограф.
За його словами, він намагається фотографувати Сонце кожного ясного ранку і завжди шукає цікаві особливості. Цього разу Джонстону це вдалося зробити.
Інші новини науки
- Найшвидший пасажирський літак у світі встановив рекорд швидкості. Літак Global 8000 канадської компанії Bombardier зміг набрати швидкість 1163 км/год.
- Вчені з американського Інституту SETI, який займається пошуком будь-яких сигналів від потенційних позаземних цивілізацій, провели чергове дослідження міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS. Ось, що вони виявили.