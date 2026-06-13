Зонд NASA зіткнувся в космосі з невідомою фізикою: на борту лист для інопланетян (фото)

Космічний апарат NASA "Піонер-10" став першим зондом землян, який опинився біля Юпітера і першим, який перетнув орбіту Нептуна — останньої планети Сонячної системи.

13 червня 1983 року космічний апарат "Піонер-10" став першим зондом, який перетнув орбіту планети Нептун — крижаного гіганта, що є восьмою і останньою планетою Сонячної системи. Після цього апарат вирушив до поясу Койпера на краю Сонячної системи, залишив її межі і зараз перебуває в міжзоряному просторі. Зв'язок із зондом було втрачено на початку 2003 року. Фокус зібрав основні факти про космічний апарат "Піонер-10".

Перший космічний апарат, який підлетів до Юпітера

Зонд NASA "Піонер-10" призначався для вивчення планети Юпітер та її головних супутників, але зрештою зміг набрати таку швидкість, яка дала йому змогу подолати гравітацію Сонця й опинитися в міжзоряному просторі.

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Запуск "Піонер-10" відбувся 3 березня 1972 року: зонд NASA став першим, який перетнув головний пояс астероїдів, розташований між Марсом і Юпітером. Цей політ допоміг вченим краще зрозуміти, як здійснювати польоти через регіон, наповнений мільйонами астероїдів розміром від кількох сантиметрів до кількох сотень кілометрів.

Зонд NASA "Піонер-10" готують до запуску Фото: solar-system

4 грудня 1973 року "Піонер-10" став першим зондом, який опинився біля Юпітера і провів дослідження атмосфери і магнітного поля планети. Було отримано багато цінних даних про найбільшу планету Сонячної системи та її головні супутники, коли "Піонер-10" перебував на відстані 132 тисячі кілометрів від Юпітера.

Фотографія Юпітера, зроблена зондом "Піонер-10" Фото: solar-system

"Піонер-10" першим перетнув орбіту останньої планети Сонячної системи

У лютому 1976 року зонд NASA перетнув орбіту Сатурна, а 11 липня 1979 року — орбіту Урана. 13 червня 1983 року космічний апарат "Піонер-10" став першим зондом, який перетнув орбіту планети Нептун. На той час вона не вважалася останньою в Сонячній системі, хоча зараз є такою. У будь-якому разі з цього моменту зонд NASA вирушив до поясу Койпера, області на краю Сонячної системи, наповненої мільйонами кам'янистих і крижаних тіл. До їхнього складу входить Плутон — колишня дев'ята планета Сонячної системи. Офіційно місія "Піонер-10" закінчилася 31 березня 1997 року, коли зонд перебував на відстані приблизно 10 мільярдів кілометрів від нас, хоча апарат продовжував передавати дані на Землю.

Ганімед — найбільший супутник Юпітера і всієї Сонячної системи. Фотографія "Піонера-10" Фото: solar-system

Коли "Піонер-10" покинув Сонячну систему?

Коли саме зонд залишив Сонячну систему достеменно невідомо, адже зв'язок із ним було втрачено в січні 2003 року, коли він перебував на відстані понад 12 мільярдів кілометрів від нас ще в межах нашої зоряної системи. За оцінками вчених із NASA, зараз "Піонер-10" перебуває на відстані приблизно 21 мільярд кілометрів від Сонця, вже за межами Сонячної системи, і прямує в бік зірки Альдебаран, розташованої на відстані 68 світлових років від нас. Апарату NASA знадобиться близько 2 мільйонів років, щоб долетіти до цієї зірки.

Найдальший космічний апарат людства

Понад 25 років "Піонер-10" був найдальшим космічним апаратом людства. 17 лютого 1998 року, коли зонд був на відстані близько 10,4 мільярда кілометрів від Сонця його обігнав інший апарат NASA — "Вояджер-1". Він досі залишається найдальшим космічним апаратом людства і перебуває на відстані понад 25 мільярдів кілометрів від нас. Водночас цей зонд все ще надсилає дані з міжзоряного простору, куди він потрапив у 2012 році. 18 липня 2023 року космічний апарат "Вояджер-2", який залишив Сонячну систему 2018 року, також обігнав "Піонер-10". Таким чином останній на даний момент є третім за віддаленістю від Сонця космічним апаратом.

Лист для інопланетян

На борту "Піонер-10" у космос вирушило перше послання для потенційних інопланетян, яке має назву пластинка "Піонера". Це платівка з анодованого алюмінію, на якій зображено молекулу нейтрального водню, дві людські постаті, чоловіка і жінку, положення Сонця відносно центру Чумацького Шляху і схематичне зображення Сонячної системи, а також траєкторію руху "Піонер-10".

Платівка "Піонера" Фото: solar-system

Передбачається, що будь-яка потенційна позаземна інопланетна, яка зустріне зонд NASA, зможе дізнатися, хто його створив і звідки він прибув.

Деякі вчені критикували цей лист для інопланетян, припускаючи, що він надто складний для розшифровки представниками іншого виду, який може мати інше уявлення про математику, фізику, хімію та астрономію.

Зараз "Піонер-10" прямує в бік зірки Альдебаран, розташованої на відстані 68 світлових років від нас. Ілюстрація Фото: Wikipedia

Аномалія "Піонера"

Аномалія "Піонера" — це спостережуване відхилення в траєкторії руху космічного апарата "Піонер-10" від очікуваної і розрахованої. Ця аномалія спостерігалася, коли зонд "Піонер-10" перебував на відстані 3 мільярди кілометрів від Землі за орбітою Урана.

Виявилося, що космічний апарат сповільнився і почав прискорюватися у напрямку до Сонця. У той час на зонд діяла сила, яка штовхала його в напрямку Сонця і сповільнювала рух. Деякі фізики припустили, що теорія гравітації не зовсім правильна. Вплив гравітації Сонця мав би ставати меншим у міру того, як зонд летів далі, але дані апарата свідчили про протилежне. Деякі вчені висловили припущення про існування нової фізики.

Але запущені пізніше інші зонди NASA не зіткнулися з такою самою аномалією, і їхній рух не був уповільнений. Тому вчені вирішили, що насправді проблема була в "Піонері-10". Наразі вважають, що аномалія зумовлена силою віддачі, пов'язаною з анізотропним викидом теплового випромінювання від зонда.