Зонд NASA столкнулся в космосе с неизвестной физикой: на борту письмо для инопланетян (фото)

Космический аппарат NASA “Пионер-10” стал первым зондом землян, который оказался возле Юпитера и первым, который пересек орбиту Нептуна — последней планеты Солнечной системы.

13 июня 1983 года космический аппарат “Пионер-10” стал первым зондом, который пересек орбиту планеты Нептун – ледяного гиганта, который является восьмой и последней планетой Солнечной системы. После этого аппарат отправился в пояс Койпера на краю Солнечной системы, покинул ее пределы и сейчас находится в межзвездном пространстве. Связь с зондом была потеряна в начале 2003 года. Фокус собрал основные факты о космическом аппарате “Пионер-10”.

Первый космический аппарат, который подлетел к Юпитеру

Зонд NASA “Пионер-10” предназначался для изучения планеты Юпитер и ее главных спутников, но в итоге смог набрать такую скорость, которая позволила ему преодолеть гравитацию Солнца и оказаться в межзвездном пространстве.

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Запуск “Пионер-10” состоялся 3 марта 1972 года: зонд NASA стал первым, который пересек главный пояс астероидов, расположенный между Марсом и Юпитером. Этот полет помог ученым лучше понять, как осуществлять полеты через регион, наполненный миллионами астероидов размером от нескольких сантиметров до нескольких сотен километров.

Зонд NASA "Пионер-10" готовят к запуску Фото: NASA

4 декабря 1973 года “Пионер-10” стал первым зондом, который оказался возле Юпитера и провел исследование атмосферы и магнитного поля планеты. Было получено много ценных данных о самой большой планете Солнечной системы и ее главных спутниках, когда “Пионер-10” находился на расстоянии 132 тысячи километров от Юпитера.

Фотография Юпитера, сделанная зондом "Пионер-10" Фото: NASA

“Пионер-10” первым пересек орбиту последней планеты Солнечной системы

В феврале 1976 года зонд NASA пересек орбиту Сатурна, а 11 июля 1979 года — орбиту Урана. 13 июня 1983 года космический аппарат “Пионер-10” стал первым зондом, который пересек орбиту планеты Нептун. В то время она не считалась последней в Солнечной системе, хотя сейчас является таковой. В любом случае с этого момента зонд NASA отправился в пояс Койпера, область на краю Солнечной системы, наполненную миллионами каменистых и ледяных тел. В их состав входит Плутон – бывшая девятая планета Солнечной системы. Официально миссия “Пионер-10” закончилась 31 марта 1997 года, когда зонд находился на расстоянии примерно 10 миллиардов километров от нас, хотя аппарат продолжал передавать данные на Землю.

Ганимед — крупнейший спутник Юпитера и всей Солнечной системы. Фотография "Пионера-10" Фото: NASA

Когда “Пионер-10” покинул Солнечную систему?

Когда именно зонд покинул Солнечную систему точно неизвестно, ведь связь с ним была потеряна в январе 2003 года, когда он находился на расстоянии более 12 миллиардов километров от нас еще в пределах нашей звездной системы. По оценкам ученых из NASA, сейчас “Пионер-10” находится на расстоянии примерно 21 миллиард километров от Солнца, уже за пределами Солнечной системы, и направляется в сторону звезды Альдебаран, расположенной на расстоянии 68 световых лет от нас. Аппарату NASA потребуется около 2 миллионов лет, чтобы долететь до этой звезды.

Самый далекий космический аппарат человечества

Более 25 лет “Пионер-10” был самым далеким космическим аппаратом человечества. 17 февраля 1998 года, когда зонд был на расстоянии около 10,4 миллиарда километров от Солнца его обогнал другой аппарат NASA – “Вояджер-1”. Он до сих пор остается самым далеким космическим аппаратом человечества и находится на расстоянии более 25 миллиардов километров от нас. При этом данный зонд все еще присылает данные из межзвездного пространства, куда он попал в 2012 году. 18 июля 2023 года космический аппарат “Вояджер-2”, покинувший Солнечную систему в 2018 году, также обогнал “Пионер-10”. Таким образом последний на данный момент является третьим по удаленности от Солнца космическим аппаратом.

Письмо для инопланетян

На борту “Пионер-10” в космос отправилось первое послание для потенциальных инопланетян, которое называется пластинка “Пионера”. Это пластинка из анодированного алюминия, на которой изображены молекула нейтрального водорода, две человеческие фигуры, мужчины и женщины, положение Солнца относительно центра Млечного Пути и схематическое изображение Солнечной системы, а также траектория движения “Пионер-10”.

Пластинка "Пионера" Фото: NASA

Предполагается, что любая потенциальная внеземная инопланетная, которая встретит зонд NASA, сможет узнать, кто его создал и откуда он прибыл.

Некоторые ученые критиковали это письмо для инопланетян, предполагая, что оно слишком сложное для расшифровки представителями другого вида, который может иметь другое представление о математике, физике, химии и астрономии.

Cейчас "Пионер-10" направляется в сторону звезды Альдебаран, расположенной на расстоянии 68 световых лет от нас. Иллюстрация Фото: Wikipedia

Аномалия “Пионера”

Аномалия “Пионера” – это наблюдаемое отклонение в траектории движения космического аппарата “Пионер-10” от ожидаемой и рассчитанной. Эта аномалия наблюдалась, когда зонд “Пионер-10” находился на расстоянии 3 миллиарда километров от Земли за орбитой Урана.

Оказалось, что космический аппарат замедлился и начал ускоряться по направлению к Солнцу. В то время на зонд действовала сила, которая толкала его в направлении Солнца и замедляла движение. Некоторые физики предположили, что теория гравитации не совсем верна. Влияние гравитации Солнца должно было становится меньше по мере того, как зонд улетал дальше, но данные аппарата показывали обратное. Некоторые ученые высказали предположение о существовании новой физики.

Но запущенные позже другие зонды NASA не столкнулись с такой же аномалией и их движение не было замедлено. Поэтому ученые решили, что на самом деле проблема была в “Пионере-10”. Сейчас считается, что аномалия обусловлена силой отдачи, связанной с анизотропным выбросом теплового излучения от зонда.