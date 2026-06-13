Главная "рука" МКС сломалась: без нее астронавты не смогут выжить (фото)

Критически важный для МКС роботизированный манипулятор Canadarm2 стал работать неправильно, а потому пока не может выполнять свои функции.

Главная роботизированная "рука" Международной космической станции (МКС), которая имеет решающее значение для стыковки грузовых космический кораблей, доставляющих припасы астронавтам, вышла из строя. NASA планирует провести ремонт космического манипулятора, созданного канадскими инженерами, в конце июня. До этого пользоваться Canadarm2 нельзя, пишет Space.

Роботизированной манипулятор или "рука" Canadarm2 в апреле 2026 года отметила 25 лет работы на МКС. Это устройство должно было работать максимум 15 лет, но его все еще используют астронавты для захвата и стыковки грузовых космических кораблей и проведения технического обслуживания и модернизации орбитальной станции.

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Canadarm2 используют астронавты для захвата и стыковки грузовых космических кораблей Фото: NASA

Учитывая, что грузовые корабли доставляют на МКС продукты питания, оборудование и другие припасы астронавтам, Canadarm2 имеет критически важно значение для жизни и работы экипажа космической станции. В последний раз "рука" помогла в стыковке грузового корабля Cygnus XL в апреле. Теперь же NASA сообщило о том, что она вышла из строя, но проблему можно решить.

Оказалось, что шарнир в одном из суставов "руки" МКС начал работать неправильно, а потому все движение манипулятора не происходило должным образом. Но к счастью на борту МКС находятся запасные детали для Canadarm2, а потому поврежденный шарнир можно заменить.

Canadarm2 используют проведения технического обслуживания и модернизации МКС Фото: NASA

На 30 июня запланирован выход астронавтов в открытый космос, чтобы провести ремонт Canadarm2. Хотя в NASA сообщили, что это может произойти и раньше.

Канадское космическое агентство сообщило, что роботизированная "рука" МКС была разработана с учетом подобных потенциальных проблем. Она состоит из нескольких сегментов, которые можно заменить в космосе. И все необходимое для этого находится на орбитальной станции.

Стоит отметить, что изначально манипулятор Canadarm2 предназначался только для помощи в техническом обслуживании и модернизации МКС, а не для доставки грузовых космических кораблей к стыковочному порту. Но "рука" уже много лет успешно выполняет эту задачу. В 2024 году манипулятор Canadarm2 совершил свой юбилейный, 50-й захват космического корабля.

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