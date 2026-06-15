"С каждым днем все ближе": серия снимков показывает соединение Венеры и Юпитера (фото)

Венера, казалось, приближалась к Юпитеру на земном небе, но на самом деле две планеты отдалялись друг от друга в космосе.

Астрофотограф Соумядип Мукерджи из Индии поделился впечатляющим 30-дневным фотоколлажем ночного неба под названием "С каждым днем все ближе". Эта серия снимков, сделанная за 30 дней, показывает едва заметное движение Юпитера и Венеры на земном небе перед соединением планет, пишет Space.

Соединение планет представляет собой явление, при котором на небе Земли появляются две планеты Солнечной системы, которые кажутся находятся очень близко друг к другу.

Астрофотограф Соумядип Мукерджи запечатлел постоянное движение Венеры и Юпитера в небе Земли с 11 мая по 9 июня, когда две планеты сияли близко друг к другу в созвездии Близнецов.

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"В большинстве случаев снимки делались в сумерках, чтобы показать меняющиеся цвета сумеречного неба вместе с планетами", — говорит Мукерджи.

За все время съемки астрофотограф делал снимки одной и той же камерой, одним и тем же объективом, с одинаковым фокусным расстоянием, изменяя только выдержку, чтобы компенсировать меняющиеся условия освещения.

Астрофотограф Соумядип Мукерджи запечатлел постоянное движение Венеры и Юпитера в небе Земли с 11 мая по 9 июня, когда две планеты сияли близко друг к другу в созвездии Близнецов Фото: space.com

Каждая новая фотография показывает движение Юпитера и Венеры, когда они вращались вокруг Солнца, словно сближаясь друг с другом на земном небе. Это сближение достигло кульминации 9 июня, когда наступило соединение планет. Юпитер и Венера находились на расстоянии менее 2 градусов друг от друга (это примерно три диаметра полной Луны) над западным горизонтом.

В действительности, сближение Юпитера и Венеры было всего лишь обманчивым искажением перспективы. На самом деле Венера удалялась от Юпитера на протяжении 30-дневной фотосъемки. За это время Венера отдалилась от Юпитера на 43 миллиона километров, приближаясь к Земле.

В среднем расстояние от Венеры до Юпитера составляет от 720 до 900 миллионов километров, и оно меняется по мере движения этих планет вокруг Солнца. Также расстояние между Венерой и Землей постоянно меняется. Ближе всего Венера находится к нам на расстоянии 38 миллионов километров, а дальше всего – на расстоянии 261 миллион километров.

Также напоминаем, что Венера – это вторая планета от Солнца, а Юпитер – пятая. Если Венера по составу и размеру больше похожа на Землю, то Юпитер – это огромный газовый гигант, самая большая планета Солнечной системы.

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