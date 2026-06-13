Потерянный "корабль смерти" времен Второй мировой войны наконец-то нашли на дне океана (фото)

Более 1000 британский и голландских военнопленных погибли на борту японского корабля Hofuku Maru, когда он затонул в 1944 году. Его местонахождение до сих пор осталось неизвестным.

Морские археологи и истории из организации Hellships Memorial Foundation наконец-то обнаружили остатки японского "адского корабля" Hofuku Maru, затонувшего в сентябре 1944 года у берегов Филиппин. Более 80 лет никто точно не знал, где именно затонул японский грузовой корабль, теперь эта тайна раскрыта, пишет Popular Science.

Японский грузовой корабль Hofuku Maru не просто так назвали "адским кораблем" или "кораблем смерти". Такое название получили бывшие торговые корабли, которые японский флот во время Второй мировой войны использовал для перевозки военнопленных. Но условия на этих судах были ужасными: военнослужащие армий союзников умирали от жажды, жары, избиений и казней. Но также военнопленные ставали жертвами непреднамеренных атак кораблей союзников.

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Длина Hofuku Maru составляла 117 метров, а ширина – 16 метров. Судно могло развивать максимальную скорость 19 км/ч. Такие "адские корабли" курсировали в составе военных конвоев, и союзники не знали, что они перевозят военнопленных. Историки подсчитали, что из более чем 125 000 пленных, которых японцы перевозили на "кораблях смерти", примерно 20 000 погибли во время атак союзников.

Фотограмметрия затонувшего судна, идентифицированного как Hofuku Maru Фото: Popular Science

20 сентября 1944 года корабль Hofuku Maru и еще 10 военных кораблей в составе конвоя отправились из Манилы, Филиппины, в Японию. А уже 21 сентября конвой был атакован кораблями и самолетами ВМС США. В результате все японские корабли были потоплены. Согласно историческим документам, Hofuku Maru разломился надвое после попадания торпеды и затонул примерно за 3 минуты. На борту грузового корабля находились более 1000 британских и голландских военнослужащих. Но где именно затонул корабль более 80 лет оставалось загадкой.

Ученые изучили ранее игнорируемые документы из американских и японских военных архивов, и выяснили, что корабль затонул примерно в 50 км от предполагаемого места крушения.

Гидролокационная съемка подтвердила наличие не обозначенного на картах затонувшего судна у берегов Филиппин, а затем ученые идентифицировали Hofuku Maru, лежащий на глубине около 50 метров, во время глубоководных погружений. Также были обнаружены человеческие останки.

Морские археологи говорят, что различные элементы найденного корабля идеально совпадают с характеристиками Hofuku Maru, при этом затонувшее судно заломлено на две части.

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