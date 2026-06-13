Загублений "корабель смерті" часів Другої світової війни нарешті знайшли на дні океану (фото)

Понад 1000 британських і голландських військовополонених загинули на борту японського корабля "Хофуку Мару", коли той затонув у 1944 році. Його місцезнаходження досі залишається невідомим.

Морські археологи та історики з організації Hellships Memorial Foundation нарешті виявили уламки японського "пекельного корабля" Hofuku Maru, що затонув у вересні 1944 року біля берегів Філіппін. Понад 80 років ніхто точно не знав, де саме затонув японський вантажний корабель, тепер ця таємниця розкрита, пише Popular Science.

Японський вантажний корабель Hofuku Maru не дарма називали "пекельним кораблем" або "кораблем смерті". Таку назву отримали колишні торгові кораблі, які японський флот під час Другої світової війни використовував для перевезення військовополонених. Але умови на цих суднах були жахливими: військовослужбовці армій союзників помирали від спраги, спеки, побиття та страт. Але також військовополонені ставали жертвами ненавмисних атак кораблів союзників.

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Довжина Hofuku Maru становила 117 метрів, а ширина — 16 метрів. Судно могло розвивати максимальну швидкість 19 км/год. Такі "пекельні кораблі" курсували у складі військових конвоїв, і союзники не знали, що вони перевозять військовополонених. Історики підрахували, що з понад 125 000 полонених, яких японці перевозили на "кораблях смерті", приблизно 20 000 загинули під час атак союзників.

Фотограмметрія затонулого судна, ідентифікованого як Hofuku Maru Фото: Popular Science

20 вересня 1944 року корабель "Хофуку Мару" та ще 10 військових кораблів у складі конвою вирушили з Маніли (Філіппіни) до Японії. А вже 21 вересня конвой зазнав атаки з боку кораблів і літаків ВМС США. В результаті всі японські кораблі були потоплені. Згідно з історичними документами, Hofuku Maru розламався навпіл після влучання торпеди і затонув приблизно за 3 хвилини. На борту вантажного корабля перебувало понад 1000 британських і голландських військовослужбовців. Але де саме затонув корабель, понад 80 років залишалося загадкою.

Вчені вивчили документи з американських та японських військових архівів, які раніше ігнорувалися, і з’ясували, що корабель затонув приблизно за 50 км від передбачуваного місця катастрофи.

Гідролокаційна зйомка підтвердила наявність затонулого судна, не позначеного на картах, біля берегів Філіппін, а потім під час глибоководних занурень вчені ідентифікували судно Hofuku Maru, яке лежало на глибині близько 50 метрів. Також були виявлені людські останки.

Морські археологи стверджують, що різні елементи знайденого корабля ідеально відповідають характеристикам Hofuku Maru, при цьому затонуле судно зламане на дві частини.

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