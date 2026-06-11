Знайдено найбільше і найстаріше підводне кладовище у світі: гіганти спочивають тут уже 5 млн років

Під товщею води Індійського океану вчені виявили найбільше та найглибоководніше кладовище китів на планеті — містить рештки майже 500 китів, а вік деяких із них сягає близько 5 мільйонів років.

Глибоко під поверхнею Індійського океану, далеко за межами досяжності сонячного світла, вчені на борту підводного човна зробили дивовижне відкриття: їм вдалося виявити найглибше, найдавніше і найбільше скупчення скам'янілостей і туш китів, коли-небудь виявлених. Автори вважають, що це одне з найбільш незвичайних підводних відкриттів, і воно може змінити наше розуміння життя в глибинах, пише IFLScience.

Відкриття було зроблено командою з Китайської академії наук, Пізанського університету та Національного інституту водних і атмосферних досліджень Нової Зеландії під час експедиції Індійським океаном. Метою роботи вчених було вивчення віддаленої зони Діамантіна — вражаючий ландшафт океанічних жолобів і хребтів, що утворилися мільйони років тому, коли Австралійський і Антарктичний континенти розійшлися.

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Вчені використали підводного робота, щоб зібрати зразки Фото: vaccine-1

Під час дослідження вчені виявили кладовище кісток в одній із найглибших точок. Загалом було здійснено 32 занурення, під час яких вчені ідентифікували 485 місць виявлення останків китів і п'ять діючих місць падіння китів, що простягаються приблизно на 1200 кілометрів уздовж морського дна на глибині від 4200 до 7000 метрів. Автори зазначають, що дані являють собою вражаючу щільність близько 759,5 останків китів на квадратний кілометр.

Зазначимо, що раніше найглибше місце падіння китів було виявлено на глибині 4204 метрів під південно-західною частиною Атлантичного океану. Це робить нове відкриття в Індійському океані найглибшим у своєму роді, причому з великим відривом.

Фрагментарні залишки скелетів китів у великій кількості виявлено на глибоководному дні зони Діамантіна Фото: vaccine-1

Чому тут так багато останків китів?

Вчені вважають, це пов'язано з місцевим підводним ландшафтом. V-подібні підводні западини в цьому регіоні є ідеальними місцями для полювання дзьоборилих китів, які харчуються глибоководними кальмарами і рибою, але можуть призвести до їхньої загибелі.

Попередні дослідження показали, що максимальна глибина занурення дзьоборилих китів становить понад 3000 метрів. Однак полювання на більших глибинах було б занадто фізіологічно виснажливим для дзьоборилих китів. Тут також повільно накопичується осад, залишаючи туші на поверхні досить довго, щоб вони скам'яніли, а не були поховані та втрачені.

Викопні черепи трьох дзьоборилих китів було виявлено на глибині від 6584 до 6878 метрів Фото: vaccine-1

Які кити покояться тут?

За словами вчених, серед останків морських гігантів було виявлено останки сучасних дзьоборилих китів, таких як дзьоборилий кит Ендрюса і ременезубий дзьоборилий кит, а також, що більш дивно, деяких мілководних видів, таких як малі смугастики. Ще більш цікавою знахідкою виявилося виявлення вимерлих китів, включно з описаним видом, Pterocetus diamantinae.

Припускають, що некрополь китів, імовірно, утворився на міграційному шляху видів, що харчуються фільтраційним способом, а також є гарним місцем для глибоководних хижаків, які пірнали за кальмарами.

Зі зразків, які вдалося зібрати вченим із дна моря, найдавніший череп датується 5,26 мільйонами років.

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