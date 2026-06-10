Названо найбільшого скорпіона у світі: його розміри сумісні з собакою (фото)

Дослідники визначили найбільшого скорпіона в історії нашої планети — величезне чудовисько сягало понад метр у довжину.

Велике нове дослідження викопних британських учених підтвердило ідентичність Praearcturus gigas, який вважається найбільшим відомим скорпіоном в історії Землі. Вважається, що цей гігантський скорпіон досягав у довжину понад один метр, пише Science Alert.

Викопні рештки гігантського членистоногого вперше було виявлено у Великій Британії 1870 року, але відтоді точаться суперечки про те, що це за істота. Тепер вчені використовували різні передові методи і змогли вирішити цю давню суперечку.

За словами провідного автора дослідження, палеонтолога з Музею природної історії у Великій Британії Річі Говарда, окрім підтвердження, що Praearcturus gigas є гігантським скорпіоном, вчені також виявили нові дані про ранню історію життя на суші, коли тварини вперше почали переміщатися на сушу.

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Автори вважають, що саме той факт, що життя на суші тільки починалося, а предки рептилій, ссавців і птахів ще не залишили воду, дав змогу цим скорпіонам досягти таких величезних розмірів — у них просто не було конкурентів.

У новому аналізі вчені використовували дані, отримані за допомогою комп'ютерної томографії та порівняння з кількома іншими викопними з інших британських місцезнаходжень. У цьому аналізі вчені також проаналізували викопні з Канади, вивчені в 2015 році, які належать стародавньому скорпіону Eramoscorpius, а порівняння анатомічних даних використовувалося в якості доказу того, що P. gigas дійсно є скорпіоном.

Клешні P. gigas Фото: Natural History Museum in London

На думку дослідників, клешні гігантського скорпіона досягають у довжину близько 16 сантиметрів — для порівняння, це більше, ніж тіла багатьох із видів скорпіонів, які живуть нині. Команда також виявила ребристі поверхні на його кінцівках, які, найімовірніше, використовувалися для видавання звуків — техніка, відома як стридуляція, яка відповідає іншим вимерлим видам скорпіонів.

Вважається, що гігантські скорпіони були одні з найгрізніших хижаків над поверхнею води. При цьому вид, ймовірно, проводив час також і у воді. Деякі зі скам'янілостей, знайдених в Уельсі, показують, що в них були лопатеподібні структури, відомі як епімери, схожі на ті, що трапляються в омарів і крабів.

Передбачається, що з посиленням конкуренції за здобич вид, ймовірно, проіснував ще близько 40 мільйонів років, перш ніж був стертий з лиця Землі. Подальші дослідження та аналіз скам'янілостей мають допомогти уточнити хронологію в майбутньому.

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