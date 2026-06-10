Чому кішки так люблять сидіти на вашому ноутбуці: готуються захопити весь будинок (фото)

Експерти з поведінки тварин пояснили, чому наші улюбленці так люблять сидіти або лежати на наших ноутбуках — причина не така мила, як можна було б припустити.

Люди і кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, і все ж, нам дуже мало відомо про поведінку цих тварин і їхню мотивацію. Але все ж, десятиліття досліджень відкривають цю таємницю, пояснюючи деякі звички наших вихованців, пише Science Focus.

Якщо у вашому домі живе чарівна кішка, ви, ймовірно, помічали, що вона постійно прагне опинитися на вашому ноутбуці, загороджуючи огляд сторінки. Але в чому причина такої поведінки? На щастя для нас, у експертів є пояснення того, чому кішки так одержимі нашими комп'ютерами.

На жаль, жоден великомасштабний науковий експеримент ще не вивчав це питання. Але у експертів з поведінки кішок все ще є ключова теорія, що пояснює таку поведінку кішки. Можна було б припустити, що кішки бачать, як ми друкуємо, і хочуть приєднатися до цього заняття. Але насправді все трохи прозаїчніше.

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Нещодавні дослідження показують, що кішки насправді здатні імітувати поведінку людини. Ба більше, одне дослідження також показало, що кішки можуть зіставляти своє тіло з нашим, щоб повторювати дії — наприклад, торкатися коробки головою або лапою.

За словами експерта в галузі психології тварин, доктора Девіда Сендса, кішкам нелегко імітувати процес набору тексту. Це пояснює, чому вони, найімовірніше, не зацікавляться старим ноутбуком-приманкою, яким їх намагаються відволікти.

Експерти вважають малоймовірним, що котів приваблює винятково тепло, що виділяється ноутбуком. Але що ж тоді так приваблює котів у нашому ноутбуці? Відповідь проста: запах. Річ у тім, що працюючи за ноутбуком, ми регулярно залишаємо на ньому свій запах — ми не можемо його розпізнати, але тварини здатні відчути його.

Кішки — справжні машини з пошуку запахів від кінчика хвоста до кінчика носа. Їхній світ — це запахи: їхній зір розвинений для нічного полювання, а отже, нюх дуже важливий і в інший час. За словами доктора Сендса, саме запах і приваблює котів до нашого ноутбука — тварини не насолоджуються вашим запахом, а намагаються залишити на ньому свій, витіснивши ваш.

Експерти зазначають, що насправді вся справа в почутті власності — фактично, кішка мітить ноутбук, кажучи, що він "належить їй". Люди завжди думають, що кішки, які труться об вас або про предмети, до яких ви торкаєтеся, висловлюють любов. Але насправді кішки просто намагаються перебити чужі запахи своїм.

Доктор Сендс зазначає, що в той час як собаки були виведені як компаньйони людей, кішки все ще залишаються досить дикими. Люди завжди думають, що кішки, які труться об вас або об предмети, до яких ви торкаєтеся, висловлюють любов. Але насправді кішки — здебільшого, піклуються тільки про себе. Простими словами, не варто сумніватися, що наші кішки одержимі бажанням стати домінуючою силою в будинку.

Кішки намагаються залишити свій запах на будь-яких предметах Фото: interestingengineering.com

Чи шкідливо кішкам сидіти на ноутбуці?

Експерти радять регулярно чистити ноутбук, щоб він продовжував коректно працювати, а також не залишати документи відкритими без збереження. Але, що щодо котів — чи може їм нашкодити сидіння на ноутбуці?

За словами доктора Сендса, така поведінка не заподіє болю і нічим не загрожує тварині.

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