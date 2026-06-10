Почему кошки так любят сидеть на вашем ноутбуке: готовятся захватить весь дом (фото)

Эксперты по поведению животных объяснили, почему наши питомцы так любят сидеть или лежать на наших ноутбуках — причина не такая милая, как можно было бы предположить.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, и все же, нам очень мало известно о поведении этих животных и их мотивации. Но все же, десятилетия исследований приоткрывают эту тайну, объясняя некоторые привычки наших питомцев, пишет Science Focus.

Если в вашем доме живет очаровательная кошка, вы, вероятно, замечали, что она постоянно стремится оказаться на вашем ноутбуке, загораживая обзор страницы. Но в чем причина такого поведения? К счастью для нас, у экспертов есть объяснение того, почему кошки так одержимы нашими компьютерами.

К сожалению, ни один крупномасштабный научный эксперимент еще не изучал этот вопрос. Но у экспертов по поведению кошек все еще есть ключевая теория, объясняющая такое поведение кошки. Можно было бы предположить, что кошки видят, как мы печатаем, и хотят присоединиться к этому занятию. Но на самом деле все немного прозаичнее.

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Недавние исследования показывают, что кошки на самом деле способны имитировать поведение человека. Более того, одно исследование также показало, что кошки могут сопоставлять свое тело с нашим, чтобы повторять действия — например, касаться коробки головой или лапой.

По словам эксперта в области психологии животных, доктора Дэвида Сэндса, кошкам нелегко имитировать процесс набора текста. Это объясняет, почему они, скорее всего, не заинтересуются старым ноутбуком-приманкой, которым их пытаются отвлечь.

Эксперты считают маловероятным, что кошек привлекает исключительно тепло, выделяемое ноутбуком. Но что же тогда так привлекает кошек в нашем ноутбуке? Ответ прост: запах. Дело в том, что работая за ноутбком, мы регулярно оставляем на нем свой запах — мы не можем его распознать, но животные способны учуять его.

Кошки — настоящие машины по поиску запахов от кончика хвоста до кончика носа. Их мир — это запахи: их зрение развито для ночной охоты, а значит, обоняние очень важно и в другое время. По словам доктора Сэндса, именно запах и привлекает кошек к нашему ноутбуку — животные не наслаждаются вашим запахом, а пытаются оставить на нем свой, вытеснив ваш.

Эксперты отмечают, что на самом деле все дело в чувстве собственности — фактически, кошка метит ноутбук, говоря, что он "принадлежат ей". Люди всегда думают, что кошки, трущиеся о вас или о предметы, к которым вы прикасаетесь, выражают любовь. Но на самом деле кошки попросту пытаются перебить чужие запахи своим.

Доктор Сэндс отмечает, что в то время как собаки были выведены как компаньоны людей, кошки все еще остаются достаточно дикими. Люди всегда думают, что кошки, трущиеся о вас или о предметы, к которым вы прикасаетесь, выражают любовь. Но на самом деле кошки — в большинстве, заботятся только о себе. Простыми словами, не стоит сомневаться, что наши кошки одержимы желанием стать доминирующей силой в доме.

Кошки пітаются оставить свой запах на любіх предметах Фото: interestingengineering.com

Вредно ли кошкам сидеть на ноутбуке?

Эксперты советуют регулярно чистить ноутбук, чтобы он продолжал корректно работать, а также не оставлять документы открытыми без сохранения. Но, что насчет кошек — может ли им навредить сидение на ноутбуке?

По словам доктора Сэндса, такое поведение не причинит боли и ничем не угрожает животному.

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