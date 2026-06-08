Впервые большую белую акулу увидели у берегов Европы: где заметили хищника (видео)

Белая акула или большая белая акула – это одна из крупнейших хищных рыб в мире. Ее длина достигает почти 5 метров. Теперь ее впервые обнаружили в естественной среде обитания.

Дайверы из организации Healthy Seas занимались извлечением брошенных рыболовных сетей с затонувшего корабля у берегов Сицилии и заметили морского хищника, которого не ожидали увидеть. Тем не менее им удалось сделать видеозапись плывущей рядом большой белой акулы. Эксперты говорят, что это первое в истории видео, на котором запечатлена взрослая белая акула в Средиземном море в ее естественной среде обитания, пишет Daily Mail.

Белые акулы обычно обитают в умеренных и субтропических прибрежных водах, особенно в северо-восточной части Тихого океана, возле южной части Африки и на территории Океании. Новое видео говорит о том, что эти морские хищники теперь встречаются и у берегов Европы.

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Белые акулы иногда появлялись на поверхности в Средиземном море. Но дайверы никогда их не видели под водой. Теперь же произошла первая подобная встреча. Один из дайверов, заснявший белую акулу говорит, что у него дрожали пальцы, когда он снимал хищника. Он боялся как саму акулу, так и то, что он не сможет вовремя включить камеру, чтобы запечатлеть такое чрезвычайно редкое событие.

Белые акулы иногда появлялись на поверхности в Средиземном море. Но дайверы никогда их не видели под водой Фото: скриншот

Дайверы из организации Healthy Seas надеются, что видеозапись никого не напугает и не спровоцирует охоту на это белых акул, ведь морской хищник был замечен вдали от любых пляжей, где он мог бы представлять опасность для людей.

Хотя белые акулы находятся под защитой, эксперты говорят, что незаконный промысел может привести к вымиранию этого вида.

Исследователи надеются, что это наблюдение поможет лучше понять поведение о особенности белых акул. Карло Каттано из Сицилийского морского центра говорит, что большая часть знаний о белых акулах в Средиземном море получена из записей о мертвых экземплярах, пойманных рыболовными судами. А подобные наблюдения за белыми акулами в естественной среде обитания могут улучшить понимание распространения и поведения вида, который находится под угрозой исчезновения из-за деятельности человека.

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