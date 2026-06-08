Уперше велику білу акулу побачили біля берегів Європи: де помітили хижака (відео)

Біла акула або велика біла акула — це одна з найбільших хижих риб у світі. Її довжина сягає майже 5 метрів. Тепер її вперше виявили в природному середовищі існування.

Дайвери з організації Healthy Seas займалися витяганням кинутих рибальських сіток із затонулого корабля біля берегів Сицилії і помітили морського хижака, якого не очікували побачити. Проте їм вдалося зробити відеозапис великої білої акули, що пливла поруч. Експерти кажуть, що це перше в історії відео, на якому зображена доросла біла акула в Середземному морі в її природному середовищі існування, пише Daily Mail.

Білі акули зазвичай мешкають у помірних і субтропічних прибережних водах, особливо в північно-східній частині Тихого океану, біля південної частини Африки і на території Океанії. Нове відео свідчить про те, що ці морські хижаки тепер зустрічаються і біля берегів Європи.

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Білі акули іноді з'являлися на поверхні в Середземному морі. Але дайвери ніколи їх не бачили під водою. Тепер же сталася перша подібна зустріч. Один із дайверів, який зняв білу акулу, каже, що у нього тремтіли пальці, коли він знімав хижака. Він боявся як саму акулу, так і те, що він не зможе вчасно ввімкнути камеру, щоб зафіксувати таку надзвичайно рідкісну подію.

Білі акули іноді з'являлися на поверхні в Середземному морі. Але дайвери ніколи їх не бачили під водою Фото: скриншот

Дайвери з організації Healthy Seas сподіваються, що відеозапис нікого не злякає і не спровокує полювання на це білих акул, адже морського хижака помітили далеко від будь-яких пляжів, де він міг би становити небезпеку для людей.

Хоча білі акули перебувають під захистом, експерти кажуть, що незаконний промисел може призвести до вимирання цього виду.

Дослідники сподіваються, що це спостереження допоможе краще зрозуміти поведінку та особливості білих акул. Карло Каттано із Сицилійського морського центру каже, що більшу частину знань про білих акул у Середземному морі отримано із записів про мертві екземпляри, спіймані рибальськими суднами. А подібні спостереження за білими акулами в природному середовищі існування можуть поліпшити розуміння поширення і поведінки виду, який перебуває під загрозою зникнення через діяльність людини.

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