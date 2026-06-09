Самую крохотную и редкую лисицу в мире впервые сфотографировали: 20 лет считали вымершей

Впервые за несколько десятилетий ученым удалось заполучить фото, а затем и поймать, одного из самых редких представителей семейства псовых на планете.

В руинах храмов майя на острове Косумель археологи однажды обнаружили останки загадочно маленьких лисиц. Десятилетиями ученые считали, что эти крохотные существа вымерли, но теперь ученые получили доказательства того, что представители этого вида все еще живут на Земле, пишет IFLScience.

По словам ученых, первое в истории фотоподтверждение существования карликовой лисицы Косумея было получено благодаря череде совпадений и целеустремленности. Утром 14 сентября 2023 года появились сообщения о дезориентированной лисице, бродящей по Косумелю — острову в Карибском море у побережья полуострова Юкатан в Мексике.

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Рафаэль Чакон, директор Фонда парков и музеев Косумеля, вооружился камерой и отправился на поиски животного. В конце концов взрослого самца лисы удалось обнаружить у прибрежной магистрали на восточной стороне острова. В результате экспертам удалось не просто сфотографировать, но и поймать крохотное животное. Затем, после нескольких дней наблюдений, животное выпустили в естественную среду обитания.

Фото самца косумельской карликовой лисицы Фото: Rafael Chacón

Косумельская карликовая лиса (Urocyon sp.) — вид, обитающий лишь на острове Косумель. Последнее наблюдение представителей этого вида было зафиксировано в 2001 году, пока в 2023 году ученые не обнаружили самца. В результате более 20 лет вид считался вымершим. Более того, до недавнего времени единственным физическим доказательством существования лисы являлись полуокаменелые останки, найденные на археологических памятниках майя.

Ближайшим родственником косумельской карликовой лисы считается серая лиса (Urocyon cinereoargenteus), обитающая по всей материковой части Северной и Центральной Америки. В классическом примере островной карликовости (также известной как островная карликовость) силы естественного отбора сократили популяцию на Косумеле до 60-80% от численности ее материкового сородича.

Такое значительное уменьшение размеров предполагает, что лиса эволюционировала в изоляции по меньшей мере от 5000 до 13 000 лет — это, как считают ученые, оправдывает ее классификацию как отдельного вида. Отметим, что ранее вид не был официально описан, но теперь ученые уверены, что он находится на грани вымирания.

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