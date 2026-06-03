Самый неуловимый в мире кит-усач выбросился на берег в Сингапуре: у него переломаны кости

На побережье Сингапура обнаружили тело невероятно редкого морского гиганта — считается, что он выбросился на берег в результате столкновения с лодкой.

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для крупнейших животных в мире — китов. Исходя из размеров морских гигантов, может показаться странным, что существуют виды, о которых нам все еще известно относительно мало. Но это так, пишет IFLScience.

Кит Омура (Balaenoptera omurai) — один из самых редких китов в мире. Ученые впервые обнаружили и описали вид лишь в 2003 году, и с тех пор нам крайне мало удалось узнать об экологии и поведении этих животных. Более того, те скудные познания, которые у нас есть, были получены от особей, выброшенных на берег.

Теперь ученые обнаружили еще один экземпляр у берегов Сингапура, в терминале Танджунг Пагар — тело кита, по всей вероятности, пролежало здесь достаточно долгое время. По словам исследователей, кит-усач достигал в длину около 4,8 метра, а 12 сентября 2025 года морского гиганта доставили в Музей естественной истории Ли Конг Чиана для дальнейшего анализа.

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Исследователи провели анализ ДНК и установили, что на побережье Сингапура выбросился самец кита Омура. Это, в сочетании с уникальными для китов Омура особенностями черепа, позволило команде с уверенностью сделать выводы.

Отметим, что этот случай стал первым зарегистрированным в истории, когда тело кита Омура было выброшено на побережье Сингапура, а также первое известное выбрасывание кита любого вида в этом регионе за последние 10 лет.

Ученые изучили тело кита и пришли к выводу, что он, вероятно, погиб в результате столкновения с судном. Анализ показывает, что некоторые кости морского гиганта так и остались несросшимися, что указывает на то, что кит был молодым. Ученые считают, что в конце концов кит достиг бы длины около 10,6 метра, при том, что большинство взрослой особей, как правило, достигают длины лишь около 9 метров.

Недавние исследования показали, что глобальное распространение китов Омура гораздо шире, чем считалось ранее. В ходе исследования 2015 года ученые смогли описать более 40 наблюдений представителей этого вида за трехлетний период. К счастью для нас, ученым также удалось записать первое в истории видео с китом Омура.

Ученые пришли к выводу, что киты Омура предпочитают прибрежные воды, что делает еще более впечатляющим тот факт, что они так долго оставались неоткрытыми. Ранние китобои считали, что это, должно быть, уменьшенная или карликовая версия кита Брайда.

Исследователи также предполагают, что несмотря на глобальное распространение, эти популяции могут быть довольно изолированными, практически не перемещаясь между группами. Они также могут быть привязаны к определенным районам.

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