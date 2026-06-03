Найбільш невловимий у світі кит-вусач викинувся на берег у Сінгапурі: у нього переламані кістки

На узбережжі Сінгапуру виявили тіло неймовірно рідкісного морського гіганта — вважається, що він викинувся на берег унаслідок зіткнення з човном.

Океан вкриває більше половини поверхні планети і є домівкою для найбільших тварин у світі — китів. Виходячи з розмірів морських гігантів, може здатися дивним, що існують види, про які нам все ще відомо відносно мало. Але це так, пише IFLScience.

Кит Омура (Balaenoptera omurai) — один із найрідкісніших китів у світі. Вчені вперше виявили й описали вид лише 2003 року, і відтоді нам вкрай мало вдалося дізнатися про екологію та поведінку цих тварин. Ба більше, ті мізерні знання, які у нас є, були отримані від особин, викинутих на берег.

Тепер учені виявили ще один екземпляр біля берегів Сінгапуру, у терміналі Танджунг Пагар — тіло кита, цілком ймовірно, пролежало тут досить довгий час. За словами дослідників, кит-вусань сягав у довжину близько 4,8 метра, а 12 вересня 2025 року морського гіганта доправили до Музею природничої історії Лі Конг Чіана для подальшого аналізу.

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Дослідники провели аналіз ДНК і встановили, що на узбережжі Сінгапуру викинувся самець кита Омура. Це, в поєднанні з унікальними для китів Омура особливостями черепа, дало змогу команді з упевненістю зробити висновки.

Зазначимо, що цей випадок став першим зареєстрованим в історії, коли тіло кита Омура було викинуто на узбережжі Сінгапуру, а також перше відоме викидання кита будь-якого виду в цьому регіоні за останні 10 років.

Учені вивчили тіло кита і дійшли висновку, що він, імовірно, загинув унаслідок зіткнення із судном. Аналіз показує, що деякі кістки морського гіганта так і залишилися незрощеними, що вказує на те, що кит був молодим. Вчені вважають, що врешті-решт кит досяг би довжини близько 10,6 метра, при тому, що більшість дорослих особин, як правило, досягають довжини лише близько 9 метрів.

Недавні дослідження показали, що глобальне поширення китів Омура набагато ширше, ніж вважалося раніше. Під час дослідження 2015 року вчені змогли описати понад 40 спостережень представників цього виду за трирічний період. На щастя для нас, вченим також вдалося записати перше в історії відео з китом Омура.

Вчені дійшли висновку, що кити Омура віддають перевагу прибережним водам, що робить ще більш вражаючим той факт, що вони так довго залишалися невідкритими. Ранні китобої вважали, що це, мабуть, зменшена або карликова версія кита Брайда.

Дослідники також припускають, що незважаючи на глобальне поширення, ці популяції можуть бути досить ізольованими, практично не переміщаючись між групами. Вони також можуть бути прив'язані до певних районів.

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