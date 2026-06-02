Найзагадковіші хижаки у світі перетинають океани, переслідуючи здобич: безпрецедентна гонитва (фото)

Учені спостерігали за косатками понад 20 років і виявили, що хижаки здатні на безпрецедентні запливи — кити долають величезні відстані заради здобичі.

Косатки — одні з найпоширеніших тварин на Землі. Вони також вважаються найбільшими хижаками в океані, які підтримують баланс морських екосистем по всьому світу, але нам все ще занадто мало відомо про їхнє життя, пише IFLScience.

Однією з найзагадковіших груп вважаються косатки типу D, що характеризуються тупими головами, загостреними спинними плавниками і крихітними білими плямами навколо очей. Колись ці китоподібні вважалися невловимими — про них було відомо лише з розповідей рибалок, фотографів-аматорів і випадкових викидів на берег. Але в недавньому дослідженні вчені отримали безпрецедентні нові дані про чисельність їхньої популяції та переміщення — виявилося, косатки з цієї групи здатні долати величезні відстані заради легкої здобичі.

У новому дослідженні вчені об'єднали дані понад 20 років спостережень, щоб краще зрозуміти одного з найменш вивчених видів косаток на Землі. Зазначимо, що офіційно сьогодні існує лише один вид косаток, Orcinus orca, але він містить у собі безліч екотипів, з яких тип D є найбільш загадковим.

Популяція косаток типу D, ймовірно, більша, ніж вважалося Фото: Jared R Towers

Загалом вчені вивчили 28 000 фотографій, зроблених у період з 2003 по 2024 рік. Вчені зазначають, що ключова проблема, пов'язана з косатками типу D, полягає в тому, що вони є одними з найбільш інбредних тварин на Землі. Вчені також побоюються, що невелика чисельність врешті-решт призведе до ослаблення підгрупи і подальшої смерті.

Однак результати виявили 207 особин у субантарктичному регіоні, що, ймовірно, свідчить про те, що популяція значно більша, ніж вважалося раніше. За словами автора дослідження та виконавчого директора Bay Cetology Джареда Р. Тауерса, найдивовижнішим виявилося те, які відстані готові долати хижаки заради легкої здобичі — рибальських суден з іклачем. Цікаво, що така поведінка спостерігається лише у невеликої, соціально ізольованої групи косаток, але її представники продемонстрували вражаючі переміщення.

Не менш дивовижними виявилися міжокеанські переміщення. За словами вчених, відстані, які долають хижаки, виявилися безпрецедентними для косаток. Вони також вказують на високу мобільність хижаків і свідчать про те, що глобальна популяція може бути доволі невеликою, незважаючи на те, що дослідникам вдалося задокументувати понад дві сотні особин.

Зазначимо, що косатки типу D, що мешкають у двох різних групах у південній частині Індійського океану і біля берегів південного Чилі, були зафіксовані на відстані понад 4400 кілометрів між двома океанічними басейнами. Автори зазначають, що це рекордні подорожі косаток, відомі нам сьогодні.