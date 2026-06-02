Самые загадочные хищники в мире пересекают океаны, преследуя добычу: беспрецедентная погоня (фото)

Ученые наблюдали за косатками более 20 лет и обнаружили, что хищники способны на беспрецедентные заплывы — киты преодолевают огромные расстояния ради добычи.

Косатки — одни из самых распространенных животных на Земле. Они также считаются крупнейшими хищниками в океане, который поддерживают баланс морских экосистем по всему миру, но нас все еще слишком мало известно об их жизни, пишет IFLScience.

Одной из наиболее загадочных групп считаются косатки типа D, характеризующиеся тупыми головами, заостренными спинными плавниками и крошечными белыми пятнами вокруг глаз. Когда-то эти китообразные считались неуловимыми — о них было известно лишь по рассказам рыбаков, фотографов-любителей и случайным выбросам на берег. Но в недавнем исследовании ученые получили беспрецедентные новые данные о численности их популяции и перемещениях — оказалось, косатки из этой группы способны преодолевать огромные расстояния ради легкой добычи.

В новом исследовании ученые объединили данные более 20 лет наблюдений, чтобы лучше понять одного из наименее изученных видов косаток на Земле. Отметим, что официально сегодня существует лишь один вид косаток, Orcinus orca, но он включает в себя множество экотипов, из которых тип D является наиболее загадочным.

Популяция косаток типа D, вероятно, больше, чем считалось Фото: Jared R Towers

В общей сложности ученые изучили 28 000 фотографий, сделанных в период с 2003 по 2024 год. Ученые отмечают, что ключевая проблема, связанная с косатками типа D, заключается в том, что они являются одними из самых инбредных животных на Земле. Ученые также опасаются, что небольшая численность в конце концов приведет к ослаблению подгруппы и дальнейшей смерти.

Однако результаты выявили 207 особей в субантарктическом регионе, что, вероятно, свидетельствует о том, что популяция значительно больше, чем считалось ранее. По словам автора исследования и исполнительного директора Bay Cetology Джареда Р. Тауэрса, самым удивительным оказалось то, какие расстояния готовы преодолевать хищники ради легкой добычи — рыболовных судов с клыкачом. Любопытно, что такое поведение наблюдается лишь у небольшой, социально изолированной группы косаток, но ее представители продемонстрировали впечатляющие перемещения.

Не менее удивительными оказались межокеанские перемещения. По словам ученый, расстояния, которые преодолевают хищники, оказались беспрецедентными для косаток. Они также указывают на высокую мобильность хищников и свидетельствуют о том, что глобальная популяция может быть довольно небольшой, несмотря на то, что исследователям удалось задокументировать более двух сотен особей.

Отметим, что косатки типа D, обитающие в двух различных группах в южной части Индийского океана и у берегов южного Чили, были зафиксированы на расстоянии более 4400 километров между двумя океаническими бассейнами. Авторы отмечают, что это рекордные путешествия косаток, известные нам сегодня.