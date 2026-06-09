Найкрихітнішу та найрідкіснішу лисицю у світі вперше сфотографували: 20 років вважали вимерлою

Уперше за кілька десятиліть вченим вдалося роздобути фото, а потім і спіймати, одного з найрідкісніших представників сімейства псових на планеті.

У руїнах храмів майя на острові Косумель археологи одного разу виявили останки загадково маленьких лисиць. Десятиліттями вчені вважали, що ці крихітні істоти вимерли, але тепер вчені отримали докази того, що представники цього виду все ще живуть на Землі, пише IFLScience.

За словами вчених, перше в історії фотопідтвердження існування карликової лисиці Косумея було отримано завдяки низці збігів і цілеспрямованості. Вранці 14 вересня 2023 року з'явилися повідомлення про дезорієнтовану лисицю, що блукає Косумелем — островом у Карибському морі біля узбережжя півострова Юкатан у Мексиці.

Рафаель Чакон, директор Фонду парків і музеїв Косумеля, озброївся камерою і вирушив на пошуки тварини. Зрештою дорослого самця лисиці вдалося виявити біля прибережної магістралі на східній стороні острова. У результаті експертам вдалося не просто сфотографувати, а й зловити крихітну тварину. Потім, після кількох днів спостережень, тварину випустили в природне середовище існування.

Відео дня

Фото самця косумельської карликової лисиці Фото: Rafael Chacón

Косумельська карликова лисиця (Urocyon sp.) — вид, що мешкає лише на острові Косумель. Останнє спостереження представників цього виду було зафіксоване 2001 року, поки 2023 року вчені не виявили самця. У результаті понад 20 років вид вважався вимерлим. Ба більше, донедавна єдиним фізичним доказом існування лисиці були напівскам'янілі рештки, знайдені на археологічних пам'ятках майя.

Найближчим родичем косумельської карликової лисиці вважається сіра лисиця (Urocyon cinereoargenteus), що мешкає по всій материковій частині Північної і Центральної Америки. У класичному прикладі острівної карликовості (також відомої як острівна карликовість) сили природного відбору скоротили популяцію на Косумелі до 60-80% від чисельності її материкового родича.

Таке значне зменшення розмірів передбачає, що лисиця еволюціонувала в ізоляції щонайменше від 5000 до 13 000 років — це, як вважають науковці, виправдовує її класифікацію як окремого виду. Зазначимо, що раніше вид не був офіційно описаний, але тепер учені впевнені, що він перебуває на межі вимирання.

Інші новини науки