Назван самый большой скорпион в мире: его размеры соизмеримы с собакой (фото)

Исследователи определили самого большого скорпиона в истории нашей планеты — огромное чудище достигало более метра в длину.

Обширное новое исследование ископаемых британских ученых подтвердил идентичность Praearcturus gigas, который считается самым крупным известным скорпионом в истории Земли. Считается, что этот гигантский скорпион достигал в длину более одного метра, пишет Science Alert.

Ископаемые останки гигантского членистоногого впервые были обнаружены в Великобритании в 1870 году, но с тех пор ведутся споры о том, что это за существо. Теперь ученые использовали различные передовые методы и смогли разрешить этот древний спор.

По словам ведущего автора исследования, палеонтолога из Музея естественной истории в Великобритании Ричи Ховарда, помимо подтверждения, что Praearcturus gigas является гигантским скорпионом, ученые также обнаружили новые данные о ранней истории жизни на суше, когда животные впервые начали перемещаться на сушу.

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Авторы считают, что именно тот факт, что жизнь на суше только начинались, а предки рептилий, млекопитающих и птиц еще не покинули воду, позволил этим скорпионам достичь столь огромных размеров — у них просто не было конкурентов.

В новом анализе ученые использовали данные, полученные с помощью компьютерной томографии и сравнения с несколькими другими ископаемыми из других британских местонахождений. В этом анализе ученые также проанализировали ископаемые из Канады, изученные в 2015 году и принадлежащие древнему скорпиону Eramoscorpius, а сравнение анатомических данных использовалось в качестве доказательства того, что P. gigas действительно является скорпионом.

Клешни P. gigas Фото: Natural History Museum in London

По мнению исследователей, клешни гигантского скорпиона достигают в длину около 16 сантиметров — для сравнения, это больше, чем тела многих из ныне живущих видов скорпионов. Команда также обнаружила ребристые поверхности на его конечностях, которые, скорее всего, использовались для издавания звуков — техника, известная как стридуляция, которая соответствует другим вымершим видам скорпионов.

Считается, что гигантские скорпионы были одни из самых грозных хищников над поверхностью воды. При этом вид, вероятно, проводил время также и в воде. Некоторые из ископаемых, найденных в Уэльсе, показывают, что у них были лопастевидные структуры, известные как эпимеры, похожие на те, что встречаются у омаров и крабов.

Предполагается, что с усилением конкуренции за добычу вид, вероятно, просуществовал еще около 40 миллионов лет, прежде чем был стерт с лица Земли. Дальнейшие исследования и анализ окаменелостей должны помочь уточнить хронологию в будущем.

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