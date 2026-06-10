Клещи прыгают с деревьев, как десантники: ученые рассказали, так ли это (фото)

Сезон клещей в самом разгаре, а потому исследователи развеяли несколько наиболее распространенных мифов о клещах и опасности, которую они несут.

Наступление тепла, как правило, связано и с некоторыми неприятными моментами — например, сезоном клещей. Наряду с комарами и мухами, клещи входят в число самых нелюбимых нами паукообразных. Однако печально известная репутация клещей также связана с множеством мифов, пишет Popular Science.

Теперь, в ходе разгара сезона клещей, эксперты развеяли несколько наиболее распространенных мифов об этих насекомых.

Клещи падают с деревьев

По словам энтомолога из регионального правительства Кейп-Кода Эшера Кэттл, большинство людей на планете слышали о том, что клещи могут летать или падать с деревьев, будто десантники. У этих насекомых действительно есть неплохие хватательные органы на передних лапах — простыми словами, клещи могут лишь ходить и хватать предметы.

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У клещей нет крыльев и они не обладают аэродинамическими свойствами — таким образом, они попросту не способны падать с деревьев, как какие-то парашютисты. Клещ действительно может прикрепиться к животному, которое поднимет его на дерево, а затем насекомое может упасть, вероятность того, что клещ в полете приземлится именно на вас, ничтожно мала.

Эксперт отмечает, что клещи, как правило, обитают на высоте не более 90 сантиметров. На самом деле, клещ прикрепляется к хозяину, забираясь на верхушку растений, вытягивая свои лапки и ожидая, пока мимо пройдет что-нибудь живое. Он делает это, почувствовав химические сигналы чего-то теплого, движущегося и наполненного кровью.

Как правило, клещи живт на высоте до 90 сантиметров Фото: Centers for Disease Control and Prevention

Опоссумы поедают клещей

Еще один миф изображает опоссумов как машины по поеданию клещей. Это популярное представление основано на результатах исследования, в котором исследователи поместили клещей на опоссумов, среди прочих животных, чтобы изучить реакцию этих животных на вредителя.

Во время эксперимента ученые не видели, чтобы клещи падали с опоссумов, а потому предположили, что млекопитающие съедают их всех. Впрочем, Кэттл отмечает, что сегодня не существует прямых доказательств того, что опоссумы едят клещей.

Еще одно из похожих заблуждений заключается в том, что птицы, такие как индейки и цесарки, питаются клещами. Частично это правда, но птицы также и переносят клещей.

Клещи переносят болезни

По словам Кэттла, клещи действительно могут быть переносчиками болезней. К ним относятся пятнистая лихорадка Скалистых гор, туляремия, эрлихиоз и, что наиболее известно, болезнь Лайма.

Впрочем, есть и хорошие новости: вероятность заражения болезнью от укуса клеща можно снизить, если удалить насекомое в течение 24 часов. Но иногда укусы клещей остаются незамеченными, поэтому важно осматривать себя, когда вы возвращаетесь в помещение в теплую погоду.

Эксперты также советуют использовать для удаления клещей специальный пинцет. Если вы не уверены, как долго клещ был на вас, следует обратиться к врачу.

Заправлять штаны в носки — действительно действенный методзащиты от клещей Фото: Centers for Disease Control and Prevention

Профилактика укусов клещей

По словам Кэттла, это может казаться нелепым, но заправлять штаны в носки — действительно действенный метод. Простыми словами, создание максимально возможного барьера между клещами и вашей кожей — это чрезвычайно хорошая стратегия. Вы также можете нанести на одежду синтетический пестицид перметрин и репеллент от насекомых на любые открытые участки кожи.

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