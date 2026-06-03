Очень странные предметы вошли в обиход птиц: от банок и проволоки до игрушечных наручников

Исследователи раскрыли шокирующее воздействие человеческого мусора на окружающую природу. Результаты показывают, что птицы начали использовать предметы, созданные людьми.

Австралийские ученые из Университета Эксетера обнаружили, что шалашники в городах начали использовать предметы, созданные людьми, чтобы произвести впечатление на самок. Известно, что самцы шалашников создают сложные туннели, известные как беседки, в надежде очаровать самок. Как правило, беседки создаются из веток, но теперь ученые обнаружили, что птицы также используют красочные предметы, созданные людьми, пишет Daily Mail.

По словам соавтора исследования, доктора Лауры Келли, они с командой изучили фото и виде и обнаружили, что шалашники используют для строительства беседок человеческий мусор, в том числе: банки для лекарств, пластиковые защитные накладки для рта, проволоку и даже игрушечные наручники.

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Ученые отмечают, что тревогу вызывает тот факт, что долгосрочное воздействие этих предметов на птиц остается неясным. Результаты также указывают на то, что наличие предметов, созданных человеком влияет на поведение шалашников.

Доктор Келли отмечает, что влияние предметов, созданных человеком, все еще остается неизученным. Однако является напоминанием, что деятельность человека меняет природный мир неожиданным образом.

Известно, что шалашники обитают по всей территории Австралии и Новой Гвинеи, и известны своими сложными сооружениями, которые самцы строят, чтобы привлечь самок. Беседки строятся исключительно для привлечения самки, а потому самцы используют украшения, которые контрастируют с их собственным оперением и самим шалашем.

Как только самка прибывает и встает в шалаше, самцы бросают ей в поле зрения какой-либо предмет, затем демонстрируют оперение на затылке и бросают другой предмет. Так продолжается по кругу. В ходе нового исследования ученые сравнили предметы, собранные самцами птиц в городе Таунсвилл и Сельской местности в Квинсленде, Австралия.

Для строительства шалашей самцы используют человеческий мусор Фото: University of Exeter

Результаты анализа показывают, что птицы, живущие в городе, отдавали предпочтение более крупным и красочным украшениям, чем птицы в сельской местности. Они также собрали больше предметов — в среднем около 90, по сравнению с 20 у сельских птиц.

Среди материалов, используемых самцами, были обнаружены стекло, пластик, проволока, банки с лекарствами, флуоресцентные защитные капы и даже игрушечные наручники. В городе птицы, как выяснилось, собирали больше ярких красных украшений и более тусклых зеленых предметов. Исследователи предполагают, что это может быть связано со зрением самок. Что касается мест, где птицы находят эти предметы, исследователи предполагают, что сельские птицы посещают фермы, а также рыщут в мусорных баках, гаражах ферм и даже беседках других самцов.

Во второй части исследования ученые собрали два десятка предметов: половину из городской местности, половину — из сельской. Они предложили их как городским, так и сельским самцам, и обе группы отдавали явное предпочтение предметам, сделанным людьми.

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