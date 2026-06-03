Дуже дивні предмети увійшли в побут птахів: від банок і дроту до іграшкових наручників

Дослідники розкрили шокуючий вплив людського сміття на навколишню природу. Результати показують, що птахи почали використовувати предмети, створені людьми.

Австралійські вчені з Університету Ексетера виявили, що шалашники в містах почали використовувати предмети, створені людьми, щоб справити враження на самок. Відомо, що самці шалашників створюють складні тунелі, відомі як альтанки, в надії зачарувати самок. Як правило, альтанки створюються з гілок, але тепер учені виявили, що птахи також використовують барвисті предмети, створені людьми, пише Daily Mail.

За словами співавторки дослідження, докторки Лаури Келлі, вони з командою вивчили фото і відео і виявили, що куріннікі використовують для будівництва альтанок людське сміття, зокрема: банки для ліків, пластикові захисні накладки для рота, дріт і навіть іграшкові наручники.

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Учені зазначають, що тривогу викликає той факт, що довгостроковий вплив цих предметів на птахів залишається незрозумілим. Результати також вказують на те, що наявність предметів, створених людиною, впливає на поведінку шалашників.

Докторка Келлі зазначає, що вплив предметів, створених людиною, все ще залишається невивченим. Проте є нагадуванням, що діяльність людини змінює природний світ у несподіваний спосіб.

Відомо, що шалашники мешкають по всій території Австралії та Нової Гвінеї, і відомі своїми складними спорудами, які самці будують, щоб привабити самок. Альтанки будуються виключно для приваблення самки, а тому самці використовують прикраси, які контрастують з їхнім власним оперенням і самим куренем.

Щойно самка прибуває і встає в курені, самці кидають їй у поле зору якийсь предмет, потім демонструють оперення на потилиці і кидають інший предмет. Так триває по колу. Під час нового дослідження вчені порівняли предмети, зібрані самцями птахів у місті Таунсвілл і Сільській місцевості в Квінсленді, Австралія.

Для будівництва куренів самці використовують людське сміття Фото: village

Результати аналізу показують, що птахи, які живуть у місті, віддавали перевагу більшим і барвистішим прикрасам, ніж птахи в сільській місцевості. Вони також зібрали більше предметів — у середньому близько 90, порівняно з 20 у сільських птахів.

Серед матеріалів, які використовували самці, було виявлено скло, пластик, дріт, банки з ліками, флуоресцентні захисні капи і навіть іграшкові наручники. У місті птахи, як з'ясувалося, збирали більше яскравих червоних прикрас і більш тьмяних зелених предметів. Дослідники припускають, що це може бути пов'язано із зором самок. Що стосується місць, де птахи знаходять ці предмети, дослідники припускають, що сільські птахи відвідують ферми, а також нишпорять у сміттєвих баках, гаражах ферм і навіть альтанках інших самців.

У другій частині дослідження вчені зібрали два десятки предметів: половину з міської місцевості, половину — із сільської. Вони запропонували їх як міським, так і сільським самцям, і обидві групи віддавали явну перевагу предметам, зробленим людьми.

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