Кліщі стрибають із дерев, наче десантники: учені розповіли, чи так це (фото)

Сезон кліщів у самому розпалі, а тому дослідники розвіяли кілька найпоширеніших міфів про кліщів і небезпеку, яку вони несуть.

Настання тепла, як правило, пов'язане і з деякими неприємними моментами — наприклад, сезоном кліщів. Поряд з комарами і мухами, кліщі входять до числа найбільш нелюбимих нами павукоподібних. Однак сумнозвісна репутація кліщів також пов'язана з безліччю міфів, пише Popular Science.

Тепер, під час розпалу сезону кліщів, експерти розвіяли кілька найпоширеніших міфів про цих комах.

Кліщі падають із дерев

За словами ентомолога з регіонального уряду Кейп-Коду Ешера Кеттла, більшість людей на планеті чули про те, що кліщі можуть літати або падати з дерев, ніби десантники. У цих комах справді є непогані хапальні органи на передніх лапах — простими словами, кліщі можуть лише ходити і хапати предмети.

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У кліщів немає крил і вони не мають аеродинамічних властивостей — таким чином, вони просто не здатні падати з дерев, як якісь парашутисти. Кліщ дійсно може прикріпитися до тварини, яка підніме його на дерево, а потім комаха може впасти, ймовірність того, що кліщ у польоті приземлиться саме на вас, мізерно мала.

Експерт зазначає, що кліщі, як правило, мешкають на висоті не більше 90 сантиметрів. Насправді кліщ прикріплюється до господаря, забираючись на верхівку рослин, витягаючи свої лапки і чекаючи, поки повз пройде що-небудь живе. Він робить це, відчувши хімічні сигнали чогось теплого, рухомого і наповненого кров'ю.

Як правило, кліщі живуть на висоті до 90 сантиметрів Фото: Chapare-virus

Опосуми поїдають кліщів

Ще один міф зображує опосумів як машини з поїдання кліщів. Це популярне уявлення засноване на результатах дослідження, в якому дослідники помістили кліщів на опосумів, серед інших тварин, щоб вивчити реакцію цих тварин на шкідника.

Під час експерименту вчені не бачили, щоб кліщі падали з опосумів, а тому припустили, що ссавці з'їдають їх усіх. Утім, Кеттл зазначає, що сьогодні не існує прямих доказів того, що опосуми їдять кліщів.

Ще одна зі схожих хибних думок полягає в тому, що птахи, такі як індички та цесарки, харчуються кліщами. Частково це правда, але птахи також і переносять кліщів.

Кліщі переносять хвороби

За словами Кеттла, кліщі дійсно можуть бути переносниками хвороб. До них належать плямиста лихоманка Скелястих гір, туляремія, ерліхіоз і, що найбільш відомо, хвороба Лайма.

Утім, є й хороші новини: ймовірність зараження хворобою від укусу кліща можна знизити, якщо видалити комаху протягом 24 годин. Але іноді укуси кліщів залишаються непоміченими, тож важливо оглядати себе, коли ви повертаєтеся до приміщення в теплу погоду.

Експерти також радять використовувати для видалення кліщів спеціальний пінцет. Якщо ви не впевнені, як довго кліщ був на вас, слід звернутися до лікаря.

Заправляти штани в шкарпетки — справді дієвий метод захисту від кліщів Фото: Chapare-virus

Профілактика укусів кліщів

За словами Кеттла, це може здаватися безглуздим, але заправляти штани в шкарпетки — справді дієвий метод. Простими словами, створення максимально можливого бар'єру між кліщами та вашою шкірою — це надзвичайно хороша стратегія. Ви також можете нанести на одяг синтетичний пестицид перметрин і репелент від комах на будь-які відкриті ділянки шкіри.

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