У світі є лише одна істота, яка пахне марихуаною: виглядає як помісь оленя, вовка і лисиці

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів, але деякі з них особливо дивні — наприклад, вовк-скунс, який пахне так, ніби хтось покурив косяк.

Усім, хто коли-небудь був у зоопарку, знайомий цей специфічний запах. Однак мало хто очікує, що в такому місці пахнутиме так, ніби хтось по сусідству закурив косяк. І все ж, за словами дослідників, у набагато більшій кількості зоопарків, ніж ми могли б уявити, присутній яскраво виражений запах марихуани. Але чому? На щастя, у вчених є відповідь, пише IFLScience.

За словами дослідників із Національного зоопарку та Інституту природоохоронної біології Смітсонівського інституту, вся справа в гривистому вовку (Chrysocyon brachyurus) — дивна тварина, яку вважають найбільшою псовою в усій Південній Америці. Тварина виглядає як помісь оленя, вовка і лисиці, але насправді є окремим родом.

Гривисті вовки, також відомі як вовки-скунси — єдині представники роду Chrysocyon. Представники цього виду відомі своїми довгими ногами, хвилястою рудою шерстю і великими вухами, а також чорною смугою, що йде вздовж шиї і спини — звідси і назва вовки-скунси.

Представники цього виду, як відомо, вирізняються скритністю і ведуть поодинокий спосіб життя. Однак їхню присутність у регіоні легко відстежити за запахом. Сеча — найважливіший комунікативний інструмент для гривистих вовків.

Хижаки залишають пахучі послання, закликаючи інших гривистих вовків покинути територію і запрошуючи самок до спарювання. Вчені вважають, що саме життя в ізоляції може пояснити, чому сеча цих тварин має настільки сильний і специфічний запах.

Наприклад, 2006 року в Роттердамський зоопарк у Нідерландах викликали поліцію, оскільки відпочивальникам здалося, що хтось курить марихуану. Прибулі на місце виклику поліцейські виявили лише величезну кількість сечі тварин.

Дослідження 2012 року змогло пояснити, чим зумовлений такий дивний аромат сечі гривистих вовків. Вчені проаналізували склад сечі і виявили кілька сполук, які швидко перетворюються на газ, видаючи запах.

До складу також входять сірковмісні гемітерпеноїди — невеликі органічні молекули, що виробляються рослинами, комахами і тваринами. Гемітерпеноїди, найменші з терпенів, дуже леткі, тому легко випаровуються і можуть переноситися на величезні відстані. Крім того, до складу сечі тварин входить сірка.

Вчені вважають, що саме ці сірковмісні гіметерпеноїди в основному відповідають за характерний запах сечі гривистого вовка, а сам запах часто описують як суміш деяких спреїв скунса, хмелю, тропічних фруктів і канабісу.

