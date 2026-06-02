В мире есть лишь одно существо, пахнущее марихуаной: выглядит как помесь оленя, волка и лисы

Наша планета является домом для невероятного количества видов, но некоторые из них особенно странные — например, волк-скунс, пахнущий так, будто кто-то покурил косяк.

Всем, кто когда-либо был в зоопарке знаком этот специфический запах. Однако мало кто ожидает, что в таком месте будет пахнуть так, будто кто-то по соседству закурил косяк. И все же, по словам исследователей, в гораздо большем количестве зоопарков, чем мы могли бы представить, присутствует ярко выраженный запах марихуаны. Но почему? К счастью, у ученых есть ответ, пишет IFLScience.

По словам исследователей из Национального зоопарка и Института природоохранной биологии Смитсоновского института, все дело в гривистом волке (Chrysocyon brachyurus) — странное животное, которое считается самым крупным псовым во всей Южной Америке. Животное выглядит как помесь оленя, волка и лисы, но на самом деле является отдельным родом.

Гривистые волки, также известные как волки-скунсы — единственные представители рода Chrysocyon. Представители этого вида известны своими длинными ногами, струящейся рыжей шерстью и большими ушами, а также черной полосой, идущей вдоль шеи и спины — отсюда и название волки-скунсы.

Представители этого вида, как известно, отличаются скрытностью и ведут одиночный способ жизни. Однако их присутствие в регионе легко отследить по запаху. Моча – важнейший коммуникативный инструмент для гривистых волков.

Хищники оставляют пахучие послания, призывая других гривистых волков покинуть территорию и приглашая самок к спариванию. Ученые полагают, что именно жизнь в изоляции может объяснить, почему моча этих животных имеет столь сильный и специфический запах.

Например, в 2006 году в Роттердамский зоопарк в Нидерландах вызвали полицию, так как отдыхающим показалось, что кто-то курит марихуану. Прибывшие на место вызова полицейские обнаружили лишь огромное количество мочи животных.

Исследование 2012 года смогло объяснить, чем обусловлен столь странный аромат мочи гривистых волков. Ученые проанализировали состав мочи и обнаружили несколько соединений, которые быстро превращаются в газ, издавая запах.

В состав также входят серосодержащие гемитерпеноиды – небольшие органические молекулы, вырабатываемые растениями, насекомыми и животными. Гемитерпеноиды, самые маленькие из терпенов, очень летучи, поэтому легко испаряются и могут переноситься на огромные расстояния. Кроме того, в состав мочи животных входит сера.

Ученые полагают, что именно эти серосодержащие гиметерпеноиды в основном отвечают за характерный запах мочи гривистого волка, а сам запах часто описывают как смесь некоторых спреев скунса, хмеля, тропических фруктов и каннабиса.

