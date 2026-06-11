Найдено самое большое и старое подводное кладбище в мире: гиганты покоятся здесь уже 5 млн лет

Под толщей воды Индийского океана ученые обнаружили самое большое и глубоководное кладбище китов на планете — содержит останки почти 500 китов, а возраст некоторых из них достигает около 5 миллионов лет.

Глубоко под поверхностью Индийского океана, далеко за пределами досягаемости солнечного света, ученые на борту подводной лодки сделали удивительное открытие: им удалось обнаружить самое глубокое, древнее и большое скопление окаменелостей и туш китов, когда-либо обнаруженных. Авторы считают, что это одно из самых необычных подводных открытий, и оно может изменить наше понимание жизни в глубинах, пишет IFLScience.

Открытие было сделано командой из Китайской академии наук, Пизанского университета и Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии во время экспедиции по Индийскому океану. Целью работы ученых было изучение отдаленной зоны Диамантина — впечатляющий ландшафт океанических желобов и хребтов, образовавшихся миллионы лет назад, Австралийский и Антарктический континенты разошлись.

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Ученые использовали подводного робота, чтобы собрать образцы Фото: Nature

В ходе исследования ученые обнаружили кладбище костей в одной из самых глубоких точек. В общей сложности было произведено 32 погружения, в ходе которых ученые идентифицировали 485 мест обнаружения останков китов и пять действующих мест падения китов, простирающихся примерно на 1200 километров вдоль морского дна на глубине от 4200 до 7000 метров. Авторы отмечают, что данные представляют собой поразительную плотность около 759,5 останков китов на квадратный километр.

Отметим, что ранее самое глубокое место падения китов было обнаружено на глубине 4204 метров под юго-западной частью Атлантического океана. Это делает новое открытие в Индийском океане самым глубоким в своем роде, причем с большим отрывом.

Фрагментарные остатки скелетов китов в большом количестве обнаружены на глубоководном дне зоны Диамантина Фото: Nature

Почему здесь так много останков китов?

Ученые полагают, это связано с местным подводным ландшафтом. V-образные подводные впадины в этом регионе являются идеальными местами для охоты клюворылых китов, которые питаются глубоководными кальмарами и рыбой, но могут привести к их гибели.

Предыдущие исследования показали, что максимальная глубина погружения клюворылых китов составляет более 3000 метров. Однако охота на больших глубинах была бы слишком физиологически утомительной для клюворылых китов. Здесь также медленно накапливается осадок, оставляя туши на поверхности достаточно долго, чтобы они окаменели, а не были захоронены и потеряны.

Ископаемые черепа трех клюворылых китов были обнаружены на глубине от 6584 до 6878 метров Фото: Nature

Какие киты покоятся здесь?

По словам ученых, среди останков морских гигантов были обнаружены останки современных клюворылых китов, таких как клюворылый кит Эндрюса и ремнезубый клюворылый кит, а также, что более удивительно, некоторых мелководных видов, таких как малые полосатики. Еще более любопытной находкой оказалось обнаружение вымерших китов, включая описанный вид, Pterocetus diamantinae.

Предполагается, что некрополь китов, вероятно, образовался на миграционном пути видов, питающихся фильтрационным способов, а также является хорошим местом для глубоководных ныряющих хищников за кальмарами.

Из образцов, которые удалось собрать ученым со дна моря, самый древний череп датируется 5,26 миллионами лет.

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