Все из-за изменения климата: Черное море захватывают американские крабы и японские креветки

Глобальное потепление влияет на биоразнообразие Черного моря и способствует распространению новых видов. В последние годы здесь все чаще встречаются американский голубой краб, японская речная креветка и рапаны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эксперт климатического отдела ОО "Экодия" Софья Садогурская.

По ее словам, изменение климата заставляет виды менять ареалы распространения, а менее устойчивые к потеплению и засухам организмы уступают место более адаптированным.

"Изменение климата может вызвать изменения в ареалах распространения видов. Менее толерантные к потеплению и засушливым условиям виды могут заменяться видами, которые более адаптированы к этим условиям. И это могут быть как наши местные виды, так и новые "пришельцы" — неместные инвазивные виды, которые быстро распространяются и вытесняют местных представителей", — пояснила Садогурская.

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Эксперт привела в пример Черное море, где климатические изменения создают благоприятные условия для видов, которые ранее здесь не встречались или не могли активно размножаться.

"В последние годы в Черном море все чаще встречаются такие неместные виды, как американский голубой краб, японская речная креветка и даже уже привычные моллюски рапаны, которые на самом деле попали сюда из Японского моря", — отметила она.

По словам Садогурской, новые виды быстро адаптируются к новым условиям и начинают вытеснять местных обитателей моря, которые не успевают приспособиться к быстрым экологическим изменениям.

Она также подчеркнула, что распространение инвазионных видов требует законодательного регулирования на государственном уровне и внедрения конкретных мероприятий в общинах и на природоохранных территориях. По ее словам, это является еще одним вызовом, связанным с изменением климата.

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