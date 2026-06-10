Все через зміну клімату: Чорне море захоплюють американські краби та японські креветки

Глобальне потепління впливає на біорізноманіття Чорного моря та сприяє поширенню нових видів. Останніми роками тут дедалі частіше зустрічаються американський блакитний краб, японська річкова креветка та рапани.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла експертка кліматичного відділу ГО “Екодія” Софʼя Садогурська.

За її словами, зміна клімату змушує види змінювати ареали поширення, а менш стійкі до потепління та посух організми поступаються місцем більш адаптованим.

“Зміна клімату може спричиняти зміни в ареалах поширення видів. Менш толерантні до потепління та посушливих умов види можуть замінюватися видами, які більш адаптовані до цих умов. І це можуть бути як наші місцеві види, так і нові "прибульці" — немісцеві інвазійні види, що швидко поширюються і витісняють місцевих представників”, — пояснила Садогурська.

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Експертка навела як приклад Чорне море, де кліматичні зміни створюють сприятливіші умови для видів, які раніше тут не зустрічалися або не могли активно розмножуватися.

“Останніми роками в Чорному морі все частіше зустрічаються такі немісцеві види, як американський блакитний краб, японська річкова креветка і навіть вже звичні молюски рапани, які насправді потрапили сюди з Японського моря”, — зазначила вона.

За словами Садогурської, нові види швидко адаптуються до нових умов і починають витісняти місцевих мешканців моря, які не встигають пристосуватися до швидких екологічних змін.

Вона також наголосила, що поширення інвазійних видів потребує законодавчого регулювання на державному рівні та впровадження конкретних заходів у громадах і на природоохоронних територіях. За її словами, це є ще одним викликом, пов’язаним зі зміною клімату.

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