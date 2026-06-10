Найпосушливіша пустеля у світі старіша, ніж вважалося: Сахара і поруч не стояла

Дослідники виявили, що найпосушливіша неполярна пустеля на Землі на 20 мільйонів років старша, ніж вважали раніше — вона затьмарює Сахару.

У деяких куточках чилійської пустелі Атакама не випадає жодної краплі дощів, що робить її найбільш посушливою неполярною пустелею на Землі. Більшість учених вважають, що надпосушливі умови Атаками виникли близько 10-20 мільйонів років тому, в ранньому і середньому міоцені. Утім, нові дослідження показують, що це не зовсім так, пише IFLScience.

Новий аналіз команди з Інституту геології та мінералогії Кельнського університету значно відсунув походження пустелі Атакама — вчені стверджують, що екстремальні умови з'явилися приблизно 45 мільйонів років тому, в середньому і пізньому еоцені.

За словами співавтора дослідження, доктора Бенедикта Ріттер-Принца, результати аналізу свідчать, що нинішнє гіперпосушливе ядро пустелі Атакама сформувалося в середині-кінці еоцену, про що свідчить вкрай низька поверхнева активність. Усе це робить пустелю Атакама одним із найдовготриваліших посушливих регіонів на Землі і змушує вчених переосмислити, як і коли розвиваються такі екстремальні умови.

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У результаті вченим вдалося відсунути витоки екстремальної посухи пустелі Атакама більш ніж на 20 мільйонів років. Для цього вчені використовували взаємодію космічних променів із гірськими породами в регіоні. Зазначимо, що цей метод відомий як датування за космогенними нуклідами.

Під час дослідження вчені проаналізували 135 фрагментів кварцу з глибоких пустелі та виявили найвищі з коли-небудь зареєстрованих концентрацій космогенного нукліда ²¹Ne. Відкриття дає змогу припустити, що поверхневі породи Атакама залишалися практично недоторканими протягом десятків мільйонів років.

За словами автора дослідження з Кельнського університету, професора Тібора Дуная, у гіперпосушливому ядрі Атаками річне, де кількість опадів становить менше 2 міліметрів, спостерігаються надзвичайно повільні поверхневі процеси. У результаті, ландшафт фактично зберігся в геологічних масштабах часу.

Згідно з новим дослідженням, посушливі умови Атаками розпочалася з періоду глобального похолодання після ранньоеоценового кліматичного оптимуму — екстремально теплого періоду в історії Землі, коли середня глобальна температура була на неймовірні 10-14 °C вищою, ніж сьогодні.

Час від часу після дощів у пустелі Атакама спостерігається цвітіння Фото: Berlin Botanical Garden and Botanical Museum

За словами вчених, падіння температури зменшило вологість і в без того посушливому регіоні, перетворивши його на справжню пустелю. Вважається, що зрештою, зсуви тектонічних плит та океанографічні зміни остаточно закріпили цей стан, зафіксувавши пустелю в цьому скам'янілому вигляді на мільйони років.

Зазначимо, що сьогодні умови в пустелі Атакама залишаються настільки суворими, оскільки вона розташована в "подвійній дощовій тіні" між двома гірськими хребтами. Ці геологічні структури блокують надходження водяної пари з Тихого океану з одного боку і теплого, вологого повітря, що надходить з басейну Амазонки, з іншого. Втім, це зовсім не означає, що дощів тут зовсім не буває.

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