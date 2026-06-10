Екстремальна спека обрушиться на планету майже всюди: світ порине у хаос (фото)

Експерти створили покрокову графіку, що показує, як супер-Ель-Ніньйо принесе екстремальну спеку майже всюди на планеті.

Цикл Ель-Ніньйо триває сотні тисяч років, проте нинішні ознаки вказують на те, що 2026 рік стане одним із найсильніших Ель-Ніньйо за всю історію спостережень. Кліматологи прогнозують екстремальну спеку "майже всюди", а середня глобальна температура цього літа підніметься на неймовірні 3°C, пише Daily Mail.

Тим часом експерти також прогнозують збільшення кількості опадів у деяких районах південної частини Південної Америки, на півдні США, у деяких частинах Африканського Рогу та Центральної Азії. Водночас у Центральній Америці, північній частині Південної Америки, Карибському басейні, Австралії, Індонезії та деяких частинах Південної Азії очікують на більш посушливу погоду.

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Експерти також склали покрокову графіку, що показує істинний масштаб руйнувань, які, як вважається, спричинить рекордне кліматичне явище Ель-Ніньйо, що очікується цього року.

Це явище зазвичай пов'язане зі збільшенням кількості опадів у деяких районах планети Фото: WMO

Що таке Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо — Південне коливання — природне кліматичне явище, яке циклічно чергується кожні 2-7 років між трьома фазами:

Ель-Ніньйо — тепліша фаза;

Ла-Нінья — холодніша фаза;

нейтральна проміжна фаза.

Відомо, що під час теплої фази теплі води, що накопичуються в Тихому океані, поширюються і підвищують середню температуру поверхні планети. Це тепло в кінцевому підсумку йде в атмосферу, підвищуючи температуру нашої планети на кілька місяців.

Рекордне Ель-Ніньйо 2026 року

Ель-Ніньйо — Південне коливання існує вже тисячі років. Однак спостереження вказують на те, що цього року спостерігається один із найсильніших Ель-Ніньйо за всю історію спостережень. За словами кліматологів, з кінця квітня до середини травня температура поверхні моря в центрально-східній екваторіальній частині Тихого океану підвищилася на неймовірні 6°C, що створює вражаючий "резервуар тепла".

Експерти зазначають, що сила цього кліматичного явища має величезне значення — незалежно від того, чи класифікується воно як слабке, помірне, сильне або дуже сильне. Простими словами, навіть помірне Ель-Ніньйо підвищує ймовірність деяких екстремальних погодних і кліматичних явищ.

Наближається супер-Ель-Ніньйо, і його настання цього літа майже напевно відбудеться Фото: WMO

На які регіони обрушиться спека

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), цьогоріч варто очікувати підвищення температури вище за норму майже у всіх частинах земної кулі. Найсильніші ознаки спеки прогнозуються на півдні та заході Північної Америки, у Центральній Америці, Карибському басейні, Європі, Північній Африці та більшій частині Азії.

У північних частинах Азії та Південній півкулі також очікуються тепліші умови, ніж зазвичай. При цьому найсильніше потепління, ймовірно, відбудеться в північній частині Південної Америки, тоді як у Південній Африці прогнозуються повсюдні температури вищі за норму. Тропічні регіони по всьому світу також, за прогнозами, будуть спекотнішими, ніж зазвичай, особливо Екваторіальна Африка і деякі частини Південно-Східної Азії та Морського континенту.

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